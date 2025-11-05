El CAP Berguedà promou accions per a la prevenció de la diabetis mellitus a Berga

El Centre d'Atenció Primària (CAP) Berguedà impulsa una jornada de sensibilització per promoure hàbits de vida saludables i per prevenir la diabetis mellitus. De fet, l'activitat tindrà lloc el 14 de novembre, Dia Mundial de la Diabetis, a partir de les 11.00 hores.
La planta 0 de l'equipament de Berga, a l'espai de l'entrada, els professionals del centre oferiran diferents recursos als usuaris. D'una banda, la dietista-nutricionista i la fisioterapeuta del CAP donaran consells personalitzats sobre alimentació i activitat física. Així mateix, una infermera realitzarà controls de glucèmia capil·lar per contribuir a la detecció precoç de possibles casos de diabetis.
A més, tenint en compte que l'endemà es commemora el Dia Mundial Sense Alcohol (15 de novembre), també s'aprofitarà l'avinentesa per repartir tríptics informatius sobre alimentació equilibrada, activitat física i consum responsable d'alcohol, al llarg dels dies previs i posteriors. En definitiva, es vol contribuir a la prevenció de les malalties associades als estils de vida.
Cal tenir present que, tal com comparteixen des de l'Institut Català de la Salut, la diabetis afecta prop del 9% de la població de 15 anys i més a Catalunya, amb un percentatge que creix a partir dels 65 anys. La diabetis mellitus és una malaltia metabòlica que es caracteritza perquè l'organisme fa un ús escàs de la glucosa, i si el cos és incapaç d'aprofitar-la, en lloc de penetrar a les cèl·lules perquè s'utilitzi com a font d'energia, s'acumula a la sang i provoca una hiperglucèmia.
Aquesta patologia crònica requereix un bon control metabòlic per evitar o frenar possibles complicacions a llarg termini. Ara bé, com que val més prevenir que curar, les recomanacions són mantenir una alimentació equilibrada, fer activitat física regular i evitar el consum de tabac i alcohol.