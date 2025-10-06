El parc natural del Cadí-Moixeró confirma la presència d'una nova espècie de ratpenat

El parc natural del Cadí-Moixeró ha confirmat la presència d'una nova espècie de ratpenat. En concret, els investigadors del Grup de Recerca de Biodiversitat i Bioindicadors (BiBio), vinculat al Museu de Ciències Naturals de Granollers, han procedit a la captura d'un exemplar de rater de Bechstein (Myotis bechsteinii), una espècie catalogada en perill d'extinció a Catalunya.
La descoberta és única per dos motius concrets. En primer lloc, pel fet que hi ha molt poques cites de rater de Bechstein arreu del territori català, la majoria concentrades a la serralada del Prepirineu. D'altra banda, perquè s'ha trobat en una altitud inèdita. I és que, mentre que normalment s'ubica en cotes entre els 500 i els 1.000 metres, aquest exemplar registra un rècord d'alçada per l'espècie al conjunt de la península Ibèrica, amb un registre de 1.870 metres. De fet, és la segona cita més alta a Europa, on el màxim es va localitzar a Polònia, amb 1.907 metres.
Es creu que el motiu d'aquesta nova ubicació pel rater de Bechstein podria estar vinculat a l'increment de temperatures provocat pel canvi climàtic. Segons els responsables de l'operació, quan es va executar la campanya, les temperatures nocturnes eren "excepcionalment altes pel mes de setembre" (~20 ºC). Altres detalls sobre l'espècie és que viu en boscos caducifolis madurs i ben conservats amb peus d'arbres vells, principalment en rouredes i fagedes d'ambients temperats.
Tal com han informat des del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, l'operació es va executar el darrer 17 de setembre. Hi han participat el grup format per Adrià López-Baucells, Alba Coronado, Carles Flaquer, Carme Tuneu, David López-Bosch, Lucia de la Huerta, Roger Vall, Xavier Jordà i Xavier Puig-Montserrat, acompanyats pel fotògraf Joan de la Malla. L'acció ha servit per completar el Programa de Seguiment de Ratpenats de Catalunya, que té per finalitat detectar la presència d'espècies poc habituals al medi català.
Durant la mateixa campanya, es van capturar i alliberar un total de 150 ratpenats de 8 espècies, aconseguint la captura excepcional de l'exemplar de rater de Bechstein. La troballa permet als gestors reforçar la seva tasca per protegir els pocs rodals de bosc madur presents al Cadí-Moixeró, localitats on les femelles de ratpenat de Bechstein i d'altres espècies poden trobar refugi. En paral·lel, la intervenció també ha permès ampliar el coneixement de la població més important coneguda a la península Ibèrica de ratpenat argentat (Vespertilio murinus), espècie de la qual s'està estudiant les seves zones de refugi i cacera d'insectes.
Amb tot, cal tenir present que els ratpenats són els únics mamífers voladors, i tenen un paper essencial en el control d'insectes plaga, tant de boscs com de cultius. A Catalunya, els ratpenats estan protegits i serveixen de bioindicadors de l'estat de conservació de diferents hàbitats.