Berga clou amb l'espectacle de la falla un cap de setmana dedicat als bolets

Berga s'ha reivindicat com la capital catalana dels bolets aquest cap de setmana. La celebració de la BergaBolet el dissabte i la Festa dels Bolets el diumenge, a més del preàmbul de l'aniversari de la Cuina del Bolet el dijous, han fet de la ciutat un epicentre boletaire. Un seguit de propostes que han evidenciat el bon estat de salut de la temporada d'enguany i per corroborar que és un sector tractor de la tardor.
Enmig d'un ambient assolellat i suau, la BergaBolet va obrir portes omplint de propostes l'eix del carrer Major. I la població, un any més, va respondre. Gent interessada en les explicacions de les 50es Jornades Micològiques del Berguedà, infants participants en els diversos tallers artístics a peu de carrer, persones comprant artesania a les parades, pintors provant sort en la dinàmica de l'sketching, el Penina i la Gosolana de la Bauma dels Encantats ballant al ritme dels Entrompats... L'arrencada de la cita va ser tan bona com s'esperava.
I tant o més concorregut va ser el mateix escenari a partir de les 20.00 hores, moment que van començar a despatxar tapes les 24 barres muntades per servir als presents les creacions participants en el 9è Concurs de Tapes del Bolet. Ceps, camagrocs, trompeta i rovellons combinats amb vedella, com a part del farciment d'un caneló, banyats en ratafia o, fins i tot, configurats com a postres. Les ofertes van ser diverses, però entre totes, n'hi va haver dues que van destacar i es van alçar com les guanyadores: el ramen de bolets, escudella i carn d'olla amb escuma de beixamel i pernil del Restaurant Terra, com a millor tapa salada; i la crema catalana de ceps cremada al moment de Sherbet, la millor dolça.
L'endemà, l'activitat va arrencar ben d'hora, i incloïa sortida fins al Pla de Puigventós. Ha estat l'espai, com marca la tradició, on es desenvolupa el Concurs de Boletaires de la Penya Boletaire de Berga. Ha estat la 67a edició del certamen, i ha permès lluir cistells ben carregats. Com el d'Adrià Segura, guanyador del premi als cistells de rovellons fins a 20 quilos, aconseguint una marca de 15,2 kg; o la de 7,5 kg de llenega negra d'Àngela Baraut. Altres noms destacats han estat els de Moisès Masanas, Clara Santamaria i Joan Boix, escollits com a Boletaire d'Honor d'enguany.
L'activitat de la Penya es traslladava a la plaça de la Creu de Berga a partir de la tarda, arrencant amb una audició de sardanes amb la Cobla Berga Jove. Moments abans que toquessin les vuit del vespre, els Castellers de Berga han alçat dos pilars d’honor, que han donat pas a l'espectacle pirotècnic que ha estat el tret d'inici de la crema de la falla. La figura d'enguany estava dedicada al bolet de soca, i per això s'ha presentat com un arbre acompanyat d'altres elements i animals característics del bosc i l'excursionisme. La cloenda, doncs, ha estat de llum, foc i colors.
Una prèvia gastronòmica
Aquest 2025, el cap de setmana ha comptat amb un preludi a càrrec de l'Associació d'Hostaleria i Turisme del Berguedà. Dijous al vespre, la carpa central del passeig de la Indústria va acollir el sopar de gala amb motiu del 25è aniversari de la campanya de la Cuina del Bolet, una vetllada que a més de servir un àpat, ha estat l'ocasió per recordar les persones que al llarg d'aquest quart de segle han empès la iniciativa.
Així, es va fer referència a Carles Fígols, Miquel Márquez, Ramon Sala o Toni Barat com a pioners de la proposta. "Fa segles que al Berguedà donem bolets als quins ens visiten com a símbol d'agraïment", deia el gastrònom Toni Massanés, qui va afegir que "el salt a l'excel·lència gastronòmica és un dels elements que ens ha posicionat". "Tenim la il·lusió i la força per reivindicar, un any més, que som la capital del bolet gràcies a l'esforç incansable de restauradors, cuiners, cambrers, sommeliers, institucions, col·laboradors i per descomptat, dels clients que ens fan confiança any rere any", emfatitzava per la seva banda l'actual presidenta d'HiT, Sílvia Culell.