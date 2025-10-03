Un centenar de persones talla la C-16 a Berga en suport a Palestina

Un centenar de persones ha tallat la C-16 a l’altura de Berga aquest divendres, primer en sentit sud i posteriorment en direcció nord. L’acció ha tingut lloc en el marc de la protesta pel genocidi d'Israel a Gaza i arran de la detenció dels membres de la Global Sumud Flotilla. Els Mossos d’Esquadra han intervingut gestionant el trànsit a l’autovia.
La marxa ha arrencat amb una concentració a la plaça de la Creu a les 10.00 hores. Uns minuts més tard, els manifestants han començat a desfilar pel passeig de la Pau a crits de "no és una guerra és un genocidi", "Israel assassina, Europa patrocina", o "visca la lluita del poble palestí". El recorregut ha seguit per la carretera de Sant Fruitós i fins a la rotonda de l’accés sud de Berga, on els agents dels Mossos d’Esquadra han recomanat als presents no accedir a l’autovia. Sigui com sigui, la comitiva ha continuat endavant i ha entrat a la C-16 en sentit Manresa, per la sortida sud de Berga, poc abans de les 11.00 hores.
La manifestació ha avançat ja per l’autovia encapçalada amb una pancarta amb el lema "la complicitat mata, stop genocidi poble palestí". A la part posterior, n’hi lluïa una altra amb la inscripció "boicot Israel". Un cop a l’altura de la sortida 95 de la C-16, el tall s’ha traslladat als carrils de pujada, en direcció Puigcerdà. Allà, han caminat fins al vial de sortida a l’altura del punt d’informació turística, per tornar al centre de la ciutat al tomb de dos quarts de 12.
Per part dels Mossos d’Esquadra, han informat que han intervingut amb quatre indicatius amb dues finalitats: garantir la seguretat dels manifestants i oferir vies alternatives als conductors afectats pel tall. Algunes de les solucions plantejades han estat continuar per la carretera vella cap a Cal Rosal.
En l’acció s’hi han sumat diferents grups, entitats i col·lectius lligats a l’esquerra independentista de la ciutat. En la jornada d’avui també s’han vist mostres de suport al poble palestí en equipaments públics, com a la façana de l’Ajuntament de Berga.