L'Exploratori converteix la Biblioteca Vinyes i Cluet en un laboratori del bosc a través del BiblioLab

L'Exploratori dels Recursos de la Natura s'ha aliat amb la Biblioteca Vinyes i Cluet de Berga per fer realitat un nou programa de divulgació científica. L'han anomenat Explora el bosc que t'envolta i s'emmarca en el projecte BiblioLab de la Xarxa de Biblioteques Municipals. La iniciativa convertirà la biblioteca de la capital del Berguedà en un laboratori del bosc, sent l'escenari principal de les xerrades i tallers de la proposta, que també constarà de sortides guiades.
"En un context d'implementar noves activitats a la biblioteca, iniciem el programa BiblioLab, que té per finalitat donar l'oportunitat al ciutadà d'accedir al coneixement a través de l'experimentació, amb metodologies innovadores i creatives", ha compartit la directora de la Biblioteca Ramon Vinyes i Cluet, Fina Sala. L'òrgan que ha fet possible el projecte és l'Exploratori, responsable de donar vida al programa Explora el bosc que t'envolta i resultar beneficiari de la convocatòria CoCrea BiblioLab 2025 de la Diputació de Barcelona.
D'aquesta manera, aquesta iniciativa serà la primera del BiblioLab centrada en els boscos, un medi amb molt pes al Berguedà. "Catalunya és un país de boscos, on hi ha una superfície arbrada de gairebé un 64%, però és que al Berguedà n'hi ha un 86%. Per tant, era el lloc perfecte per aplicar aquest projecte de ciència ciutadana", ha argumentat la directora sortint de l'Exploratori, Dolors Grau, qui ha animat als veïns d'arreu de la comarca a participar en el projecte.
I, en què consistirà l'Explora el bosc? Es tracta d'un programa d'activitats que arrencarà amb la presentació el pròxim 7 d'octubre a les 18.30 hores, i s'allargarà amb xerrades, tallers, ponències, sortides al medi i exposicions fins al juny vinent. El contingut s'ha estructurat en dos blocs. D'una banda, es descobriran els serveis ecosistèmics del bosc, compartint la relació entre els elements. L'altre grup és el de productes del bosc, on s'aprofundirà sobre bolets, fusta, plantes aromàtiques i medicinals, i també es parlarà de la qüestió de gènere al bosc.
La ciutadania, agent principal del projecte
Més enllà del contingut, el fonament del BiblioLab i de la iniciativa que es desplegarà a Berga és la "ciència ciutadana", pel fet que el resultat final es construirà a partir de l'aportació dels mateixos participants. Per a l'Exploratori, serà una nova oportunitat per adreçar-se al públic general, oferint un programa estable i gratuït a l'abast de tothom. Aquesta és la missió de les biblioteques municipals, que segons Sala, "volem convertir els nostres centres en espais d'assessorament i de formació en recerca i innovació, amb activitats en què el protagonista sempre serà el ciutadà".
El tercer agent que s'ha implicat en el projecte és l'Ajuntament de Berga, qui va animar als dos òrgans a col·laborar per fer possible el programa, pel fet que casa a la perfecció amb els objectius en matèria de participació ciutadana. Segons la regidora de Participació popular i Drets culturals, Rosa Rodríguez, "la ciutadania és un agent actiu en la vida cultural, perquè és generador de cultura per ella mateixa", i de la mateixa manera, s'incidirà en què esdevingui "generadora de coneixement de forma comunitària".
A la vegada, Rodríguez ha emfatitzat que el BiblioLab "s'emmarca en el pla de la Diputació pels drets culturals, i des de l'Ajuntament de Berga també estem treballant en aquesta línia d'entendre la participació ciutadana". En paral·lel, la regidora ha compartit la seva alegria respecte de la nova unió de l'Exploratori i la biblioteca: "Ens fa il·lusió perquè no havien treballat mai junts i, per tant, crec que aquest projecte obrirà nous camins".
L'Explora el bosc que t'envolta té un pressupost de 15.000 euros, dels quals 9.030 provenen de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona. També compta amb la participació de la Fundació Politècnica de Catalunya.