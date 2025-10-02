Els promotors de la central reversible de la Baells valoren positivament les presentacions municipals

Les empreses promotores del projecte per a la construcció d'una central hidroelèctrica reversible a la Baells, Verbund i E-Storagy, valoren positivament el cicle de presentacions municipals celebrades la darrera setmana. Un equip de 10 experts, alguns provinents d'Àustria, a més del portaveu local, Carles Farràs, van conversar amb els veïns que es van interessar en la mostra sobre la iniciativa. La proposta, destaquen les companyies, era oferir la informació abans que sortís a exposició pública la tramitació ambiental.
Segons les dades de les empreses, unes 400 persones veïnes de la Nou de Berguedà, Cercs i Vilada han assistit a les trobades celebrades als pobles. Tal com assenyalen en un comunicat de premsa, "els participants van poder dialogar directament amb els experts per obtenir una visió detallada de la proposta i aclarir qualsevol qüestió", tenint en compte que la principal motivació de les reunions era "facilitar informació de primera mà sobre la proposta i respondre directament a tots els dubtes i consultes dels assistents".
Precisament, la celebració de les jornades ha tingut lloc just abans que es publiqués la documentació sobre la tramitació ambiental del projecte, que s'ha inclòs en el BOE d'aquest dilluns. "És a partir d'aquest moment quan qualsevol persona, entitat o administració que ho desitgi podrà fer les seves aportacions i al·legacions formals al projecte, en el marc del procés administratiu", recorden les impulsores, que recalquen que les sessions han volgut facilitar la participació de la ciutadania en aquest procés, "de manera informada". En concret, s'ha encetat un període de 30 dies hàbils per presentar al·legacions.
A banda d'aquestes mostres, Verbund i E-Storagy fan referència a les reunions de treball mantingudes amb representants institucionals, així com del teixit econòmic i social del Berguedà. Un dels noms destacats en les converses específiques ha estat el Polígon Industrial de Rocarodona, a Olvan, que ha passat a formar part del cercle estratègic de la futura central per l'objectiu compartit que esdevingui el punt on s'aboqui l'energia produïda a l'equipament.
Amb tot, els promotors reivindiquen "el compromís de ser transparents amb tots els agents del territori", posant a l'abast del territori noves "presentacions a la carta" replicant el format de plafons i resolució particular de dubtes implementat la setmana passada.
Les lectures dels ajuntaments i grups opositors
Les empreses impulsores han estat les darreres a fer balanç sobre les sessions. Els primers a expressar-se van ser la plataforma ciutadana Clarà Viu, que juntament amb el Grup de Defensa de la Natura del Berguedà van mostrar el seu descontentament amb la jornada. Els opositors van incidir en la seva negativa al projecte, titllant-lo de "faraònic" i "altament especulatiu", i criticant que la presentació resultés en "una mostra enorme de menyspreu cap als veïns".
Uns dies després, l'Ajuntament de Vilada va anunciar que celebrarà una consulta popular al voltant del projecte, que serà vinculant. És a dir, el consistori convertirà l'opinió del veïnat en el posicionament institucional respecte de la iniciativa. A la vegada, ha fet públic el seguit de demandes de caràcter ambiental que ha plantejat als promotors. També han reiterat la seva voluntat de celebrar un sufragi a la Nou de Berguedà, segurament de cara el gener de 2026. En canvi, des de Cercs condicionen el seu vistiplau al desmantellament de l'antiga central tèrmica de Cercs.