04 de novembre de 2025

Cerca Search | Subscriu-t'hi Newsletter |

ara mateix

10:30

ara mateix

Societat

El Tren del Ciment tanca una nova temporada assolint el rècord històric de passatgers

Prop de 30.000 persones han viatjat en el ferrocarril turístic que uneix la Pobla de Lillet i Castellar de n'Hug resseguint l'antic traçat del Carrilet sorgit de la indústria cimentera

  • El Tren del Ciment, en una imatge d'arxiu -

ARA A PORTADA

Publicat el 04 de novembre de 2025 a les 15:24

El Tren del Ciment ha culminat la temporada 2025 assolint el "rècord històric" de visitants. La ruta ferroviària turística que transcorre entre la Pobla de Lillet i Castellar de n'Hug ha cridat l'atenció de gairebé 30.000 persones, repetint i incrementant lleugerament els èxits aconseguits l'any anterior. La proposta s'ha acompanyat amb accions culturals i millores concretes en el servei.

El Tren del Ciment és un trenet turístic que recorre l'antic traçat industrial sorgit per la indústria cimentera a la part oriental de l'Alt Berguedà. Es tracta d'un recurs gestionat per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) que brinda una experiència a l'usuari que combina patrimoni, natura i cultura, sent un gran reclam especialment per a les famílies. Així, no és cap sorpresa que, any rere any, se situï entre els recursos turístics més visitats a la comarca, fent parada en dos dels altres grans atractius culturals i del turisme al Berguedà: els Jardins Artigas i el Museu del Ciment.

Aquest 2025, ha estat operatiu entre el 5 d'abril i el 2 de novembre, combinant les obertures de caps de setmana i diàries durant el període estival. En concret, han pujat al Tren del Ciment 29.989 passatgers. A més dels dos espais citats i altres equipaments d'interès com els nuclis dels dos pobles, l'entorn del Catllaràs o el Monestir de Santa Maria de Lillet, el calendari d'activitats s'ha farcit de propostes per oferir novetats en cada visita. A més dels festius locals, amb les corresponents celebracions i activitats, el Museu del Ciment ha impulsat noves accions com la posada en marxa de l'experiència immersiva Fàbrica endins, les visites teatralitzades, ha acollit KonventCiment i s'han inclòs noves representacions temàtiques.

En relació amb el servei als visitants, les millores implementades es concentren en l'estació d'origen del Tren del Ciment, ubicada just abans de l'arribada a la Pobla de Lillet. Segons exposen els responsables, aquesta temporada s'han habilitat quatre punts de recàrrega de vehicles elèctrics a l'aparcament d'aquesta estació i també se n'han adequat els accessos.

El Tren del Ciment romandrà tancat durant els mesos d'hivern i es tornarà a posar en marxa de cara a la primavera del 2026, per poder estar operatiu durant la Setmana Santa.

Et pot interessar