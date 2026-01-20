L'Insomnia Hotel, un allotjament de terror de Berga, se situa al mapa mundial dels escape rooms

L'Insomnia Hotel és l'únic allotjament del país —i dels pocs al món— on cada habitació és un escape room diferent. I no es tracta només d'un establiment temàtic, sinó que la proposta narrativa comença en el moment que el visitant arriba a la recepció i no s'atura fins a la mitjanit. Una activitat així seria natural trobar-la en una gran ciutat com Barcelona, però no és el cas. Aquest hotel es troba en un antic hostal situat a Berga.
Darrere del projecte hi ha Climent Vila i Sílvia Mosella, fundadors d'Insomnia Corporation i pioners del terror immersiu al conjunt de l'Estat. La companyia va fer realitat el primer escape room de terror a Espanya l'any 2013 i el 2018 va impulsar el parc temàtic Horrorland. El 2021, davant l'afluència constant de clients internacionals a la capital del Berguedà, l'equip va detectar una necessitat: no hi havia cap allotjament que prolongués l'experiència. "La gent venia de lluny, feia els escape rooms i no tenia un lloc on dormir que estigués a l'alçada del que havia viscut. D'aquí va sorgir la idea de crear un hotel on l'experiència continués", explica Vila —o Sebastian Krugger, ja que és el personatge que interpreta—.
L'experiència més reconeguda, El secret dels Krugger, acull grups d'entre 10 i 14 persones, sovint desconegudes entre elles, que comparteixen una tarda i una nit marcades pels enigmes. També s'ofereix un sopar degustació teatralitzat i una experiència de terror nocturna. "És molt important venir sense saber-ne res. No expliquem detalls perquè s'ha de viure", insisteix el creador, que remarca la immersió que brinda el projecte incidint que "des del moment que arribes ja ets dins la història". "Tot està ple d'enigmes: per accedir a espais, per descobrir la carta del restaurant o, fins i tot, per fer servir el wifi", recalca.
El quart millor escape room del món del 2025
Els premis Terpeca són uns guardons anuals, coneguts com els Òscars dels escape rooms, que reconeixen cada any les millors sales del món. Cada desembre fan pública una classificació amb les 100 millors sales, parant una atenció especial al top 10. En el llistat del 2025 hi consta l'experiència berguedana, concretament en la quarta posició. "Quan ens van dir que érem el quart millor del món va ser una alegria que no ens imaginàvem", reconeix Vila, que subratlla que "a la gala sortien ciutats com París, Londres o Nova York, i de cop apareix Berga. Encara avui ens costa de creure".
Els impulsors assenyalen que el reconeixement internacional ha tingut un impacte immediat. Tot i que l'establiment ja rebia visitants d'arreu del món, cada vegada en són més que inclouen Berga dins les seves rutes mundials d'escape rooms. "Ens trobem amb reserves fetes amb mesos d'antelació i amb grups que planifiquen viatges sencers per venir aquí", explica. Sigui com sigui, el guardó també suposa una major exigència. "Un cop et donen un reconeixement així, només tens dues opcions: acomodar-t'hi o demostrar-lo cada dia", comparteix Climent Vila, qui remarca que "nosaltres volem que cada persona que vingui entengui per què som on som".