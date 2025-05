La Penya Blau i Grana de Berga porta un mar d'estelades a Montjuïc pel Clàssic

Un total de 50.319 persones han assistit aquest diumenge a l'Estadi Olímpic Lluís Companys per gaudir d'un Clàssic emocionant i polèmic a parts iguals. Entre aquests, també una delegació de culers socis de la Penya Blau i Grana de Berga, que a més de gaudir del futbol han volgut aprofitar la jornada per fer un clam per la independència, acompanyant la sortida d'un mar d'estelades.

La fotografia de l'instant abans que sortís l'autobús des de la capital del Berguedà s'ha viralitzat a la xarxa social X, després que la compartís un dels membres de la Penya, Ramon Burniol (@burniolpr). L'acció responia a la crida de l'Assemblea Nacional Catalana a rebre el conjunt de Madrid amb estelades, que també va participar repartint-ne als accessos de l'estadi.

L'autocar de la *Penya Blaugrana de Berga* abans de sortir cap a Montjuïc.



Visca el Barça i visca Catalunya!#OmplimMontjuicdEstelades#HiSom@assemblea pic.twitter.com/6tMCn6AtHU — Ramon Burniol //*// (@burniolpr) May 11, 2025

La resposta a la proposta vista a xarxes ha estat diversa, ja que si bé un bon grapat de persones han aplaudit la inicativa dels culers berguedans, altres els han recriminat la politització d'una trobada esportiva. Es tracta també d'un exemple més de la guerra a xarxes que també s'ha palpat pels bàndols més acèrrims de cada conjunt i de la qual també n'han estat partícips alguns històrics del Barça com Hristo Stòitxkov.

Fos com fos, la comitiva de la Penya Blau i Grana de Berga va poder gaudir d'una bona tarda de futbol a Montjuïc, amb un resultat favorable pel Futbol Club Barcelona que deixa la lliga pràcticament sentenciada. Un títol que sí que ja s'ha assegurat el conjunt femení, després de protagonitzar una golejada d'escàndol contra el Betis.