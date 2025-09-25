L'Ajuntament de Saldes adjudica a Agbar la nova concessió del servei d'aigua potable

L'Ajuntament de Saldes ha adjudicat a Agbar la nova concessió del servei d'aigua potable al municipi. El contracte s'ha formalitzat per un període de 23 anys i té per finalitat millorar la xarxa de distribució d'aigua. Aquest fet, indiquen des de la companyia, permetrà reduir l'aigua no registrada a través de tecnologies i sistemes avançats, la qual cosa facilitarà una gestió més eficient i sostenible dels recursos hídrics.
Entrant al detall de les actuacions previstes, cal destacar la renovació i ampliació de diferents trams de la xarxa d'abastament, com la del nucli disseminat de Cal Gràcia, que fins ara no disposava de subministrament. Així, es preveu la construcció d'un nou dipòsit en aquesta zona i la instal·lació d'una portada d'aigua des de la captació de La Font de la Guia, per assegurar la provisió i distribució d'aigua amb totes les garanties sanitàries a les cases disseminades d'aquest nucli urbà. També és rellevant la rehabilitació integral del dipòsit de Nou de Saldes, incloent-hi tant la seva estructura com les canonades d'entrada i de sortida.
En paral·lel, el nou contracte, que va entrar en vigor a l'agost, també posarà el focus en la millora de la regulació de pressions a la localitat, donat que la topografia muntanyosa de Saldes provoca pressions excessivament elevades. Aquesta intervenció s'executarà a través de la sectorització de la xarxa d'abastament, amb la instal·lació de dues noves vàlvules reguladores de pressions. La mesura, detallen, facilitarà l'estabilització i monitoratge en tot moment del flux d'aigua, minimitzant possibles avaries i sobrepressions al servei.
Desplegament de la telemesura
L'acord entre la companyia experta en la gestió del cicle integral de l'aigua i la corporació local també inclou la implementació del sistema de telemesura a tot el municipi. En concret, s'optarà per l'ús de comptadors intel·ligents, que registren el consum d'aigua i l'envien a través d'una xarxa a un sistema central. Segons expliquen, aquesta eina permet incrementar l'eficiència de les operacions, pel fet que posa a l'abast de l'operador del servei les eines per detectar fuites amb agilitat, controlar el consum d'aigua en temps real i reduir l'aigua no registrada. Així mateix, les dades recollides permeten optimitzar la planificació de la xarxa de distribució.
Aquest sistema també suposa un pas endavant pel que fa a la transparència amb la ciutadania i les institucions, esdevenint una oportunitat per dotar de més empoderament als usuaris en relació amb el seu servei d'aigua. Tal com especifiquen des d'Agbar, la telemesura permet als veïns conèixer el seu consum exacte, també segons la freqüència horària, contribuint a la possibilitat d'actuar ràpidament per evitar pèrdues i amb accions per reduir la petjada hídrica en cada llar. Cal tenir en compte que aquest sistema també incorpora un aplicatiu d'alarmes intel·ligents que permet als usuaris configurar avisos si el consum supera el límit establert o si es detecta un ús continuat que podria indicar una fuita o un consum no autoritzat al seu domicili.
Finalment, els responsables remarquen les millores que la telemesura suposen una gestió que vetlla més per la protecció del medi ambient. D'una banda, contribueix a la resiliència hídrica, perquè facilita un millor ús d'un recurs escàs com l'aigua, tal com s'ha evidenciat a Catalunya. De l'altra, el sistema també comporta una reducció de les emissions de CO₂ associades a la gestió energètica de la xarxa d'aigua, ja que es millora l'eficiència operativa. En definitiva, suposa un ajut significatiu en el context de canvi climàtic que viu el planeta.
Un treball coordinat entre companyia i consistori
Més enllà de les inversions pactades, l'acord entre Agbar i l'Ajuntament de Saldes esdevé un compromís per treballar conjuntament, de forma planificada i centralitzada, per donar resposta a possibles eventualitats o emergències que puguin sorgir al municipi. Addicionalment, la concessió inclou criteris de sostenibilitat, amb l'objectiu de minimitzar l'impacte ambiental del servei, promoure el consum responsable i afavorir l'ús d'energia verda. En aquesta direcció, es reforcen els aspectes sanitaris, amb la implementació de mesures per garantir la qualitat de l'aigua, complint amb tots els estàndards de seguretat i salut pública.
Per tot plegat, companyia i consistori acorden "consolidar un servei d'aigua potable més modern, digitalitzat, sostenible i adaptat als reptes actuals", que respongui a les necessitats de la ciutadania i s'alineï als compromisos ambientals de Saldes.