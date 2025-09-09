Lectures contraposades en la primera jornada de vaga a Liven-Paulig

Aquest dilluns ha arrencat la vaga indefinida i total convocada amb el suport de la CGT del Berguedà a les instal·lacions de Liven-Paulig a Catalunya. La primera jornada ha generat lectures contraposades entre el sindicat i l'empresa: mentre que uns assenyalen l'afectació de diferents línies de producció, els altres exposen un desenvolupament normal de l'activitat, tret d'incidències puntuals. L'acció engloba les fàbriques de Berga i Puig-reig, i les oficines centrals de Valldoreix.
"La vaga ha tornat a demostrar la determinació i la força de les treballadores i treballadors de Liven a les plantes de Berga i Puig-reig", han posat de manifest per part de la CGT en el balanç publicat després de la primera jornada de vaga. Segons les dades facilitades pel sindicat, l'adhesió va anar creixent al llarg del dia a Berga: en el primer torn, es van aturar tres de les set línies de producció; a la tarda en van ser quatre; i a la nit, només en va funcionar una.
En el cas de Puig-reig, asseguren que es va treballar a mig gas, amb una incidència major a la tarda, quan "la feina va quedar pràcticament aturada amb només tres persones a planta". Així, el sindicat valora que aquest seguiment "evidencia l'èxit de la vaga", i reiteren que "les treballadores han deixat clar que amb la seva organització i fermesa poden aturar la producció i fer sentir la seva veu". En paral·lel, celebren la solidaritat de dos camioners i una furgoneta que també es van sumar a l'aturada, després d'escoltar els arguments dels piquets informatius.
Aquesta apreciació contrasta amb la de l'empresa, que tot i emplaçar les valoracions pels dies vinents amb l'objectiu de respectar el dret de vaga, sí que han confirmat a Nació Berguedà que "les oficines i fàbriques continuen treballant amb normalitat, tot i que hi ha incidències puntuals en alguna línia". En un comunicat de premsa, la companyia referma "el seu compromís amb les persones que formen part de la nostra organització i amb el diàleg com a única manera de trobar un acord just i sostenible per a totes les parts referència".
En el seu text, defensen l'aplicació del conveni sectorial com una via per "seguir l'evolució global del sector i garantir que es mantinguin les condicions més favorables de l'acord d'empresa actual", i pel fet que "alinear-se amb els estàndards sectorials proporciona una major coherència i predictibilitat tant per a l'empresari com per als empleats". De fet, aquest context seria clau en l'objectiu manifestat per Paulig de "continuar creixent de manera sostenible i consolidar el nostre compromís amb Espanya i el Berguedà".
Un futur incert
De moment, la vaga es manté -cal recordar que la convocatòria és indefinida, fins a l'assoliment d'un compromís ferm de millorar el conveni-. En aquest sentit, el senior factory manager de l'empresa, Ignasi Montagut, afirma que "mantenim la nostra disposició al diàleg amb el comitè i continuem oberts a avançar cap a una solució compartida", amb l'objectiu final "d'aconseguir un acord equilibrat que garanteixi tant el benestar de les persones com de l'empresa".
Ara bé, des de la CGT del Berguedà han anunciat que posarà en coneixement del Departament de Treball "les alteracions de la producció provocades per la mateixa empresa i la substitució de treballadors", accions rotundament prohibides en els supòsits de vaga. "De moment sembla que l'empresa només posa esforços en esquivar els efectes de la vaga en lloc de posar solució als motius que la provoquen", han lamentat. Més enllà d'això, el sindicat ha posat en marxa una caixa de resistència que permeti als treballadors i treballadores en vaga poder-la allargar.