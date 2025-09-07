Crida a la vaga, total i indefinida, als centres de treball de Liven-Paulig

El comitè d'empresa de Liven SAU (grup Paulig) i la CGT del Berguedà, han convocat una vaga indefinida i total a partir d'aquest dilluns, 8 de setembre. Els treballadors han optat per aquesta via després d'unes negociacions per millorar les condicions laborals que s'han allargat mesos i que no han prosperat, i amb una primera convocatòria ajornada el mes d'agost.
"Aquesta decisió s'ha pres davant la impossibilitat d'avançar en les negociacions del conveni col·lectiu, després de mesos de converses infructuoses amb l'empresa amb una direcció que es nega a negociar de bona fe", han afirmat des del sindicat en un comunicat de premsa, on assenyalen que l'acció inclou els tres centres de treball que la companyia té a Catalunya: les fàbriques de Berga i Puig-reig, i les oficines centrals de Valldoreix.
La CGT recorda que "en la seva història recent, no es té constància d'una vaga a l'empresa", un fet que, apunten, "reflecteix l'excepcionalitat de la situació actual". Les primeres mostres públiques sobre les demandes dels treballadors van ser a l'abril, quan un centenar de persones es va concentrar a Berga per reclamar millores al conveni. La direcció els havia expressat la voluntat de passar al conveni sectorial, i la plantilla exigia algunes millores com a condició a abandonar el propi.
D'aquesta manera, les demandes principals dels treballadors consisteixen en:
- Un increment salarial del 9% en tres anys, a raó d'un 3% anual i que no sigui absorbible.
- Augmentar el plus d'antiguitat de 2 a 15 euros anuals.
- Passar d'un complement de festivitat del 20% al 28%.
- Incloure una clàusula d'IPC.
- Millorar altres aspectes de la relació laboral com el teletreball o la conciliació familiar.
Aquest llistat de demandes ja era sobre la taula el mes d'agost, quan s'havia convocat una vaga parcial (afectava la meitat de cada torn) i que havia d'arrencar el 19 d'agost. Unes hores abans, el sindicat va anunciar que es posposava fins al 8 de setembre, a l'espera de la contraproposta que l'empresa havia promès als treballadors. Però la CGT ja va advertir que, "si no hi ha una resposta seriosa, el 8 de setembre comença una vaga total i indefinida, de vuit hores cada torn, cada dia". I és així com, a partir de demà a les 06.00 hores, el personal de l'empresa privada més gran del Berguedà (amb més de 350 treballadors directes) estan cridats a la vaga.
Des de la CGT del Berguedà, sindicat amb la totalitat de la representació legal dels treballadors de Liven (13 delegats) i amb una secció sindical fortament implantada a l'empresa, han fet una crida a afiliats, simpatitzants i persones interessades en la causa a acompanyar-los en l'inici d'aquesta vaga. S'han organitzat piquets informatius una hora abans de l'inici de cada torn, a les 05.00, les 13.00 i les 21.00 hores, a les instal·lacions de Berga i Puig-reig per "donar suport" a la plantilla i engegar la vaga "amb força".