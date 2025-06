Les actuacions a l'edifici dels sindicats de Berga estaran a punt abans de Corpus

Berga va prenent forma de Patum. A la plaça de Sant Pere, ja s'hi han instal·lat el balcó del Tabal i els empostissats dels músics i de la Patum Accessible, mentre que al passeig de la Indústria ja hi ha penjades les banderoles publicitàries. També s'estan col·locant els altaveus al llarg de l'anomenada Zona Patum i s'ha actuat en el paviment de la plaça. Aquesta logística també inclou dues ubicacions clau per al desenvolupament de la festa, la plaça Viladomat i la zona de la fira, que els pròxims dies estaran a punt per acollir l'hospital de campanya i les atraccions.

Al capdamunt de la plaça Viladomat, fa unes setmanes que s'està actuant a l'edifici dels sindicats. Se n'ha fet càrrec la propietat, el Ministeri de Treball i Economia Social, i ha consistit en la rehabilitació de la façana. "Hi havia unes lloses forrant l'estructura i això s'ha retirat, quedant l'obra vista", ha apuntat en una roda de premsa el regidor d'Urbanisme, Aleix Serra, qui ha afegit que "en principi, ho han d'arrebossar i deixar-ho en condicions".

El consistori no pateix pels terminis i la proximitat del Corpus, ja que tal com ha emfatitzat l'alcalde, Ivan Sànchez, "saben perfectament quan cau Patum i és evident que les obres estaran acabades abans" tenint en compte que l'espai és "un dels punts neuràlgics de la Patum". En concret, és la zona on es desplega l'hospital de campanya de la Creu Roja, i s'atén en primera instància les ferides, contusions i altres patologies que puguin patir els patumaires.

Fet i fet, des de la corporació assenyalen que l'actuació permetrà que eliminar el "perill de despreniment" que suposaven les antigues lloses, fent que quedi "un espai més segur". L'alcalde també ha posat en relleu que "celebrem que el Ministeri hagi respost i hagi fet les obres".

Les atraccions, repartides en dues ubicacions

Un altre element indispensable de la Patum és la fira, que s'estén al llarg del Vall. De moment, encara no s'hi ha començat a col·locar cap parada, tot i que la distribució està ben acotada. A més de la restauració i alguns punts de venda variats, les atraccions completen l'oferta. I, novament, s'ha optat per separar-les en dos punts diferents: el passeig de la Indústria i la Rasa dels Molins.

En el darrer emplaçament s'hi situaran les atraccions de grans dimensions. Després de retirar-les de la plaça Cim d'Estela i d'estar dos anys en l'aparcament de terra al final del passeig de la Indústria, el consistori ja va decidir traslladar-les el Corpus passat en aquest terreny de la Gran Via, al capdamunt de la Rasa dels Molins. I, segons Sànchez, el resultat va ser favorable.

"Va anar prou bé. No vam rebre queixes pel tema sonor i és un espai que va agradar prou", ha afirmat l'alcalde, que argumenta que és per aquest motiu que s'hi tornaran a instal·lar aquest any. L'operatiu es replicarà amb les mateixes condicions del 2024: limitant el nivell de decibels a un màxim de 55 fins a les 23.00 hores i de 45 fins a les 05.00 hores, i ampliant la seguretat de la zona. En aquest sentit, també reforçaran el servei de neteja viària, aprofitant la vigència del nou contracte signat enguany.