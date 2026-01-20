Les precipitacions persistents acumulen la neu a les cotes més altes del Berguedà

Neu a dojo. Aquesta és la síntesi meteorològica de les darreres jornades en les cotes més altes del Berguedà, regat àmpliament els últims quatre dies de temporal i condicions adverses al conjunt de Catalunya. En indrets com Gósol, Rebost o els Rasos de Peguera, la nevada ha estat pràcticament continuada des de dissabte, amb moltes estones de precipitació intensa.
A 1.754 metres d'altitud, els guardes del Xalet-Refugi dels Rasos de Peguera estimen que aquest dimarts s'acumulen uns 50 centímetres de neu nova, sumant gruix al mantell ja considerable de les darreres jornades. Des d'aquest equipament detallen a les xarxes socials que porten "un mes de nevades continuades", ritme que, amb l'excepció d'una esperada treva durant la jornada de demà segons les previsions actuals del Meteocat, es podria reprendre de cara a dijous.
Encara en aquesta zona, i amb un mínim de 1.850 metres d'altitud, els responsables de l'Estació d'esquí i muntanya dels Rasos de Peguera també fa dies que comparteixen la persistència de la neu. Les comunicacions públiques dels dos perfils permeten advertir als interessats a visitar aquest espai de la necessitat d'anar ben preparat, perquè malgrat el pas freqüent de les llevaneus, la nevada continuada i els gruixos acumulats fan imprescindible l'ús d'equipaments especials.
A més dels paratges d'alta muntanya, també hi ha municipis on la nevada perdura. És el cas de Gósol (1.423 metres), on l'ajuntament manté actiu un telèfon per atendre les possibles urgències del veïnat. En un escrit a les xarxes socials, demana precaució als residents i els aconsella que estiguin a punt davant la possibilitat d'escenaris com un desabastament elèctric.
Les precipitacions també es deixen notar a la Baells
Allà on no han vist neu tampoc se salven de les precipitacions, en aquest cas en forma de pluja. El conjunt del Berguedà suma el quart dia consecutiu de pluja, amb alguna advertència puntual per part del Meteocat i Protecció Civil per la intensitat de la precipitació o l'acumulació. Sigui com sigui, i afortunadament, no s'ha produït cap dany ni emergència considerable.
De fet, els efectes del temporal s'evidencien als registres i dades de les estacions meteorològiques, però també en la capacitat de l'embassament de la Baells, a Cercs. Segons l'informe diari publicat aquest dimarts per l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), la Baells està al 85% de la seva capacitat i conté 92,53 hectòmetres cúbics d'aigua (el màxim és de 108,71 hm3). L'embassament va baixar fins al 77% entre el 13 i el 22 de desembre, quan va començar a remuntar Fa tot just un any, el pantà berguedà estava al 57,34%.