L'Escola Galceran de Pinós es prepara per rebre l'alumnat amb reparacions per valor de 12.000 euros

L'Ajuntament de Bagà ha invertit 12.000 euros en un seguit d'arranjaments i reparacions a l'Escola Galceran de Pinós. D'aquesta manera, el centre presenta un pati renovat, i també disposarà de millores puntuals a la cuina i l'interior dels edificis escolars, per donar la benvinguda a l'alumnat amb una millor cara.
Bona part de les novetats es troben al pati del centre. Segons la regidora d'Educació, Lourdes Sánchez, els treballs han consistit en: envernissar els bancs i la caseta de fusta; pintar la franja de la paret; cobrir els forats presents a l'accés de la pista; reparar les zones erosionades de les grades de formigó; i tornar a instal·lar una font. A la llar d'infants, també s'ha intervingut la font, s'han instal·lat nous tendals per protegir de la radiació solar i s'ha afegit més il·luminació en una zona de la pista que quedava fosca.
Pel que fa al rentat de cara dins l'escola, des del consistori s'ha fet menció als treballs de pintura en els passadissos i l'escala de l'edifici d'educació superior. També s'han destinat 3.000 euros a substituir un armari encastat de fusta situat a la cuina per un d'acer inoxidable.
"Amb aquestes inversions volem garantir que els nostres infants i joves tinguin el millor entorn possible per aprendre", ha posat en relleu la regidora, qui ha confirmat que "la millora constant de l'escola és una prioritat per a l'Ajuntament". Així, Sánchez ha reivindicat que les intervencions efectuades suposen una "important millora del centre educatiu".
Inversió de 60.000 euros per a l'eficiència energètica
Encara pel que fa a la millora dels edificis de titularitat municipal, l'Ajuntament de Bagà informa d'un seguit d'actuacions per optimitzar l'eficiència energètica i el confort dels seus equipaments. Una de les més destacades es troba, precisament, a la llar d'infants, on s'han renovat la caldera. Juntament amb la del pavelló, que també s'ha substituït, han sumat una inversió de 33.900 euros. Els nous aparells tenen un format elèctric i compacte, concebut per millorar el consum energètic.
Altres accions en la mateixa línia han estat les millores en la climatització del Casal de la Vila i de la sala de plens de l'Ajuntament, valorades en 21.817,82 i 5.453,60 euros, respectivament. Així, els treballs en matèria d'eficiència energètica sumen una inversió de 60.000 euros.