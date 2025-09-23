La futura pista atletisme de Puig-reig comença a prendre forma

Les obres per a la construcció d'una pista d'atletisme a Puig-reig ja estan en marxa. Està previst que la primera fase quedi completada a final d'any, posant a disposició dels veïns del municipi i el conjunt de la comarca dels carrils del nou equipament i també un camp de futbol d'entrenament al centre. Els treballs s'han pressupostat en 449.301 euros, dels quals 150.000 es finançaran a través d'una subvenció nominativa de la Diputació de Barcelona i la resta amb fons propis de l'Ajuntament de Puig-reig.
"Hem cregut que era el moment d'endreçar la zona, que podrà continuar servint per la Corrida i, al mateix temps, facilitarem la pràctica d'un esport que actualment no té un espai adequat a Puig-reig com és l’atletisme", ha posat en relleu l'alcaldessa de Puig-reig, Eva Serra, qui ha compartit que les obres avancen "favorablement" i a "bon ritme". El lloc escollit per acollir la pista és l'espai adjacent al Camp de Futbol Municipal, just a l'accés nord al poble.
Els primers treballs consisteixen en l'anivellament del terreny per corregir el lleuger pendent que presenta. D'aquesta manera, s'estan efectuant un seguit de moviments de terres per condicionar l'espai. A més, Serra explica que, en un dels límits, "s'ha hagut de col·locar una escullera de pedra per ampliar el terreny i garantir que la pista compleix amb les dimensions reglamentàries", de 400 metres -el carril exterior, d'escalfament, arribarà als 500-.
Ara bé, tot i que les mides sí que compliran amb la normativa, no ho farà el paviment. Com en el cas de Gironella, l'Ajuntament de Puig-reig apostarà pel sauló que, juntament amb la definició de les marques, serà el punt final de la primera fase de l'obra. Això ha de quedar fet abans del 31 de desembre, remarca la batllessa, que avança que la segona fase ja està definida, malgrat que encara no estigui dins les previsions immediates d'inversió del consistori.
En concret, la corporació finalitzarà els treballs a la nova pista d'atletisme col·locant gespa artificial reciclada al camp de futbol d'entrenament, a més de desplegar els serveis de llum i aigua -les instal·lacions ja s'hi estan fent arribar en aquesta primera fase-. També es procedirà a tancar el perímetre de l'equipament esportiu com a tal, amb la voluntat de preservar-lo únicament a la pràctica esportiva, que d'entrada, serà d'ús lliure i gratuït.
La simbiosi amb altres entitats i tradicions del poble
Malgrat que actualment no hi hagi cap antecedent de pista d'atletisme a Puig-reig, l'equip de govern considera que podrà donar servei a diferents perfils i col·lectius del municipi i el conjunt del Berguedà. D'entrada, Serra recorda que en aquest espai, ja és habitual trobar gent que hi va a córrer, amb la diferència que a partir de l'any que ve ho podrà fer en un entorn més segur i ben condicionat.
Però, més enllà de la pràctica de l'atletisme i altres pràctiques com les curses de muntanya, l'alcaldessa detalla que s'ha volgut dotar d'una utilitat més àmplia el futur equipament, començant per vincular-hi el Club Esportiu Puig-reig. El club, usuari de camp de futbol, "fa anys que ens adverteix que va creixent en nombre d'equips, sobretot femenins, i que no tenen prou espai per entrenar", diu Serra, qui detalla que el propòsit de fer realitat un altre camp fa temps que és a la taula de l'Ajuntament. Així, l'obra actual ha servit per desencallar aquesta petició, tenint en compte la ubicació estratègica del nou espai esportiu.
També hi quedarà integrada la Corrida, i més concretament les tradicionals curses, que si bé només tenen lloc un cop l'any, s'han volgut garantir des del consistori. "Va ser un dels primers requisits: la pista havia de poder conviure amb les curses de la Corrida", ha afirmat la batllessa.
Un mandat amb molt protagonisme esportiu
Amb més de mig mandat ja superat, les inversions en instal·lacions esportives van pel camí de convertir-se en les més destacades. En primer lloc, es va donar llum verda a la renovació dels vestidors del pavelló. Les actuacions s'han pressupostat en 483.000 euros repartits en dues fases i consten d'accions com la redistribució de l'espai, la protecció contra la humitat, una nova xarxa de sanejament i la millora de la ventilació, entre altres. "Confiem que aviat s'acabi l'obra", ha apuntat Serra.
També tindran una "inversió important" les obres per a l'ampliació dels vestidors del camp de futbol. L'objectiu, indica l'alcaldessa, és aprovar el projecte i que surti a exposició pública abans que acabi l'any per tal de "tenir-lo el màxim d'avançat" i, d'aquesta manera, poder engegar els treballs en el decurs de l'any 2026. Abans, l'equip de govern vol garantir-ne el finançament: "Tenim una part compromesa, però continuo treballant per aconseguir altres línies de subvenció que ens ajudin a poder-ho tirar endavant amb més facilitat", exposa.
Sigui com sigui, la batllessa recorda que si bé aquest tipus de treballs són els que més es veuen, "també hi ha altres projectes grans que no es perceben tant", com per exemple, les diverses actuacions en la xarxa d'aigua: des de la sectorització a nous mètodes d'abastament i distribució, a més de nous col·lectors o la digitalització dels comptadors.