Què fer aquest cap de setmana al Berguedà: 19, 20 i 21 de setembre

El darrer cap de setmana d'estiu ofereix una àmplia oferta cultural i lúdica al Berguedà. Clàssics com la Fira de Santa Tecla conviuran amb una edició especial del Punk al bosc, la tradició del Berguedà Folk o la vitalitat de la Festeta de la Cervesa de Cal Rosal.
NacióBerguedà et facilita els diferents plans per gaudir a la comarca, els dies 19, 20 i 21 de setembre.
Berga té per costum donar la benvinguda a la tardor celebrant la Fira de Santa Tecla. La mostra ramadera i agrícola és la més antiga de la ciutat, i ha sabut mantenir el lligam amb el sector primari malgrat que el pas dels anys hagin fet canviar l’estil de vida de la societat berguedana. D’aquesta manera, l’exposició de bestiar continua sent l’element més distintiu de la fira, que enguany aposta per un nou sector per fer dinamitzar la cita. Es tracta de la restauració i l’agroalimentació, que seran presents gràcies a la col·laboració d’Hostaleria i Turisme del Berguedà, l’Agència de Desenvolupament del Berguedà i la Cambra de Comerç de Barcelona al Berguedà. Podeu consultar el detall del programa aquí. Serà els dies 20 i 21 de setembre al Vall de Berga.
Es preveu que aquest 2025 sigui "un bon any de producció de bolets" i, per tant, els paradistes del Mercat del Bolet de Cal Rosal són optimistes amb la temporada d’enguany. Des del 10 de setembre i fins al novembre -en funció de com avanci la campanya- la Porta del Comerç del nucli acull diàriament una selecció de parades on comprar tota mena de bolets, a més d’altres productes de proximitat com mel, formatge o embotits.
Festa Major de l’Ametlla de Merola
L’Ametlla de Merola desplega aquest cap de setmana el gruix d’activitats amb motiu de la Festa Major de la colònia. Després dels primers tastets, l’agenda arrenca aquest dijous amb la clàssica Mandonguillada popular i el concert de Marc Anglarill. Divendres se celebrarà l’acte d’inauguració de la festa amb el pregó, donant pas a tres dies de molta música, activitats infantils i actes tradicionals. Les darreres pinzellades seran la baixada de la creu del campanar el dimarts i la XXXVII Caminada popular del dia 28. L’agenda.
«El mestre Jaume Cascalls: de Berga a la Cort de Pere el Cerimoniós»
Jaume Cascalls és una de les primeres figures de l'escultura gòtica catalana que, tot i ocupar un lloc destacat en les investigacions i publicacions dins de l'àmbit acadèmic, resulta poc conegut pel públic. Entre l’extensa producció de l’escultor berguedà, destaca el retaule de Cornellà de Conflent, per la seva qualitat artística i per ser l'obra més important d'entre les tres úniques que s'han conservat documentades. D’aquesta i altres peces en parlarà la doctora en Història de l’Art, Montserrat Aymerich Bassols, en la conferència El mestre Jaume Cascalls: de Berga a la Cort de Pere el Cerimoniós. L’activitat, que se celebrarà a la sala de plens de l’Ajuntament de Berga el 19 de setembre (19.00h), s’emmarca en el cicle Àgora Cultural.
Festival Berguedà Folk
La 16a edició del Festival Berguedà Folk ha escollit Gironella com a seu. La cita es desplega entre el 19 i el 21 de setembre, amb tallers, activitats infantils i concerts variats en diferents ubicacions de la vila. Alguns dels artistes i formacions que es donaran cita són Alosa, Alidé Sans, Ana Rossi, la Cobla Berga Jove, Accordzéâm, Rondalla dels ports o Jaume Barri, entre altres. El programa.
Festa de Sant Quirze de Pedret
El 20 de setembre se celebra la Festa de Sant Quirze de Pedret, a l’entorn natural del temple romànic. La trobada arrencarà a les 10.00 hores amb la visita guiada gratuïta a l’església i continuarà amb la missa i el repartiment de panets dolços i flors boscanes. A les 12.00 hores, es durà a terme una altra visita guiada gratuïta al temple. Les priores d’enguany són Rosa Solanellas Balaguer, Maria Solanellas Balaguer i Llúcia Balaguer Sala.
Amb l'objectiu de dinamitzar el Mercat del Bolet, l'Ajuntament d'Olvan ha programat un seguit d'activitats i propostes al llarg dels mesos de setembre i octubre, a la mateixa Porta del Comerç de Cal Rosal. La primera és la Festeta de la Cervesa, cita que inclou la música dels grups Ayala Acústics, Cece Giannotti i The Seventies. Al vespre, també es vendran tapes elaborades amb productes locals. Però la gran estrella de la cita són les cerveses, que a banda de l'oferta industrial destaca per la selecció d'artesanes de Cerveses Grenyut, Kibus i CTretze. La Festeta de la Cervesa de Cal Rosal tindrà lloc aquest dissabte, 20 de setembre, durant tot el dia.
La brama del cérvol al Cadí-Moixeró
La brama és un fenomen que es dona a la tardor, moment de l’any que els cérvols entren en època de zel. Els mascles produeixen un so gutural que rep el nom de brama i que resulta en una experiència única del medi natural. Per tal d’oferir una vivència de qualitat i respectant l’animal i el seu entorn, la Reserva Nacional de Caça del Cadí i el parc natural del Cadí-Moixerò faciliten un servei d’acompanyament a l’escolta gratuït, durant el setembre i l’octubre. En concret, s'habiliten tres punts d’escolta: al Xalet de Coll de Pal, Comaoriola i Castellar de n'Hug, on hi haurà l’assistència d’especialistes que aportaran contingut i posaran a disposició prismàtics i telescopis. Per participar-hi, cal fer reserva prèvia.
Isidre Galí, un alt càrrec del govern, acaba de dimitir per un escàndol de corrupció. Desesperat i sense sortida, decideix posar fi a la seva vida. Però abans invoca una última extravagància: truca a una prostituta per acomiadar-se amb “bona cara”. Tot i això, abans que arribi, rep una visita inesperada al seu xalet: una venedora ambulant d’estris de cuina, la Vicenta. Aquesta trobada canvia per complet la seva visió de la realitat i el porta a prendre decisions totalment impensables. El que l’Isidre no sospita és que, sense voler-ho, entra en una comèdia d’estafadors plena de girs insospitats: res del que sembla és exacte. Tots ells amaguen alguna cosa, i l'obra desplega un humor negre i situacions cada cop més absurdes fins a desembocar en un desenllaç sorprenent. L’Agrupació Teatral la Farsa presenta Fuita de Jordi Galceran. Els passis seran els dies 20 i 21 de setembre al Teatre Municipal de Berga. Comprar entrades.
Punk al bosc
Berga homenatjarà Josep Maria Isanta Casellas celebrant una edició especial del festival Punk al Bosc. L’esdeveniment forma part dels actes per recordar al Pep, un dels impulsors històrics del certamen, amb motiu del 20è aniversari del seu assassinat. El programa inclou les actuacions dels grups Esperit de vi, CRIM i Malos vicios. A més, hi haurà servei de barra i entrepans. Organitzen l’entitat Ben Anats i l’Ajuntament de Berga. Serà el dissabte, a la Font Negra, a partir de les 22.00 hores.
«Romeria»
La Marina viatja a Vigo per conèixer la família del seu pare biològic, que va morir de sida quan ella era molt petita, com la seva mare. A través de les trobades amb els oncles, les tietes i els avis, la jove intenta reconstruir un relat dels seus pares, però tots senten massa vergonya cap als conflictes de drogues de la parella, cosa que la Marina els recorda amb la seva presència. Serà la història d’amor adolescent que viu amb el seu cosí el que permet reimaginar els seus pares i connectar-hi. D’aquesta manera, inventa un conte, gràcies al diari de la seva mare, que l’allibera de l’estigma que la seva família sent per ells i compleix el desig d’entendre el passat. Aquesta és la sinopsi de Romeria, el film que protagonitza la cartellera del Cinema Patronat aquest cap de setmana. Els passis seran el diumenge a les 18.00 hores i el dilluns a les 20.30 hores. Les entrades tenen un preu de 5 euros pels socis i 7 pels que no ho són.