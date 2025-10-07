L'exposició de la Diputació de Barcelona sobre la prevenció de les addiccions torna a Berga

L'Espai Jove de Berga acull, entre el 15 i el 24 d'octubre, l'exposició interactiva Controles?. Es tracta d'una mostra de la Diputació de Barcelona que té per finalitat informar i prevenir sobre el consum de drogues i l'ús problemàtic de les pantalles, i que ha voltat per diferents ciutats de la demarcació -també a Berga, l'any 2022-.
Controles? està adreçada a tres col·lectius: els adolescents d'entre 12 i 15 anys, els joves a partir dels 16 anys i famílies, i els professionals i adults que desitgin informació sobre el tema. Els grups que ho requereixin, poden fer visites guiades. En aquest cas, al llarg d'una hora i mitja, dos professionals experts en addiccions expliquen el contingut de la mostra i dinamitzen un procés de diàleg i reflexió.
Actualment, l'exposició també disposa del format digital, consistent en un tour virtual 360º i la recreació dels panells en 3D, amb el suport d'eines informàtiques que afavoreixen la participació. Cal tenir en compte que la presentació s'acompanya d'una proposta de material educatiu i activitats complementàries com tallers per a alumnes i sessions de formació per professionals i famílies.
Des de l’any 2012, en què es va inaugurar a Manresa, fins a finals de 2024, Controles? ha itinerat per prop de 140 municipis de la demarcació de Barcelona. L'any passat es va poder veure a 14 municipis i 7.760 alumnes van fer la visita guiada acompanyats pels seus professors. D'aquests, 4.145 van participar en els tallers com a activitat complementària. Així mateix, la mostra va atraure, a més, l'interès de 132 famílies, de 353 professionals i de més de 200 adults. Ara, l'exposició finalitzarà la itinerància de 2025 en quatre municipis: Berga, Vilanova del Vallès, Tiana i Pineda de Mar.
Amb tot, des de la Diputació posen en relleu que aquesta presentació és una eina educativa que s'inclou en el conjunt de recursos de prevenció de les addiccions que des del Centre SPOTT, que s'ofereix als consistoris a través del Catàleg de Serveis de la Diputació de Barcelona.