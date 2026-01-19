Olvan revalida el vot de poble amb la festa de Sant Sebastià

Com cada 20 de gener, Olvan celebra la festa de Sant Sebastià. La tradicional cita renova el vot de poble en agraïment a aquest sant per haver alliberat els seus habitants de la pesta durant l'edat mitjana amb un seguit d'activitats, entre les quals destaca gaudir conjuntament de l'àpat típic.
Un plat d'arròs, una botifarra, una taronja, pa i vi. Aquest és el menú del dinar popular que es reparteix, gratuïtament, entre els veïns i veïnes del poble. Només cal haver retirat prèviament un tiquet, sigui a l'Ajuntament o sigui en algun dels comerços col·laboradors, per tenir garantida la ració. Originalment, aquestes racions se servien només als pobres, però ha evolucionat per ser un espai de trobada i celebració al municipi.
En tot cas, es manté una de les singularitats d'aquesta tradició, que és la important contribució del veïnat en la preparació de l'àpat. La festa es finança a partir de les donacions econòmiques de particulars i empreses del municipi, i són els mateixos habitants del poble els que preparen l'àpat. Les tasques engeguen la jornada prèvia, amb la neteja del peix i la preparació dels espais, i des de primera hora del matí del dia de la festa, diversos veïns s'organitzen per cuinar l'àpat. Tota una mostra d'unitat que es podrà degustar a partir de les 14.00 hores, quan es començaran a servir les racions.
Ara bé, la festa va més enllà del dinar popular. La celebració arrencarà a les 10.00 hores amb l'obertura del Mercat de Sant Sebastià. A les 11.00 hores, tindrà lloc la missa cantada per la Coral Estel, que culminarà amb la processó, el cant dels Goigs de Sant Sebastià i l'adoració de la relíquia. A les 12.00 hores, es realitzarà una exhibició de ball en línia i a les 13.00 hores una audició de sardanes a càrrec de la Cobla Berga Jove. La diada culminarà amb el ball de tarda de Jordi Bruch, a l'Ateneu d'Olvan. En paral·lel, al llarg de la setmana hi haurà instal·lada l'exposició titulada Les bicicletes dels avis: bicicletes clàssiques del segle XX, comissionada per Rubèn Diaz, a la Sala de Plens.