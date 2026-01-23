Puig-reig renova l'asfalt i millora l'accessibilitat al centre del poble

L'Ajuntament de Puig-reig ha posat en marxa aquesta setmana uns treballs de pavimentació i millora de la mobilitat a la zona central del nucli urbà. L'actuació té per finalitat revertir el deteriorament de la calçada al centre del poble i garantir l'accessibilitat per a les persones que es desplacen a peu. S'hi destinaran prop de 70.000 euros.
Segons informen des del consistori, l'actuació s'efectuarà des de la rotonda de Pau Casals (situada davant de l'edifici de l'Ajuntament) fins a la rotonda de la Corrida, transcorrent per tot el passeig de la Via. En aquest sentit, la intervenció no només se centra en la renovació de la capa d'asfalt per eliminar els forats i irregularitats existents, sinó que també inclou accions de millora urbana. En concret, s'aprofitarà l'execució de l'asfaltatge per instal·lar alguns passos de vianants elevats, amb l'objectiu de reduir la velocitat de pas dels vehicles perquè la mobilitat sigui més segura i perquè els sigui més fàcil travessar els carrers a les persones amb mobilitat reduïda.
Els treballs de fresatge i aplicació de la nova capa d'asfalt s'estan executant aquests dies i, puntualment, suposen restriccions de trànsit i estacionament a les zones afectades. En tot cas, des de la corporació local demanen paciència als veïns, remarcant que es tracta d'una "actuació necessària per a la seguretat i el manteniment del municipi".
La contractació s'ha dut a terme a través de l'Associació Catalana de Municipis, amb un mecanisme que permet als ens locals agilitzar els terminis d'adjudicació i garantir-ne la seguretat jurídica. L'empresa encarregada de l’execució dels treballs és Pasquina. El pressupost de licitació és de 69.795,29 euros (IVA inclòs), sufragats al 100% amb recursos propis de l'Ajuntament.