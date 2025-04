Un Sant Jordi de rosa, llibre i abric

El dia de Sant Jordi ha tornat a despertar l'ànima lectora dels berguedans i berguedanes que aquest dimecres s'han acostat al nucli històric de Berga per perdre's entre muntanyes de llibres de tota mena. El sol ha estat tant o més desaparegut que els dracs, sabedors del seu infortuni cada 23 d'abril, i això ha fet que l'abric fos un complement indispensable de la jornada. Aquest context ha permès que les roses, exposades en les diferents parades repartides per la ciutat, hagin lluït com mai, servint un any més per demostrar l'amor a aquells que més els costa dir "t'estimo".

La parada d'una llibreria de Berga

Lídia López

Aquesta ha estat la tònica de les primeres hores de la diada, amb poca afluència de clientela i passejadors i més interès per encisar-se pels títols de moda directament a les llibreries. Principalment, els estands s'han repartit pel carrer Major, les places de Sant Pere i Viladomat, i el passeig de la Indústria, unint floristeries i llibreries, amb entitats i centres escolars. També ha estat un punt neuràlgic la plaça de Sant Joan, on Òmnium Berguedà ha desenvolupat un any més la ja tradicional Marató de lectura per la llengua, que enguany ha sumat la 12a edició a la ciutat.

La Marató de lectura d'Òmnium Berguedà

Lídia López

La dinàmica ha mudat notablement en la franja de la tarda, amb un cel més animat i més presència de gent, un cop han anat culminant les respectives jornades laborals. Els punts més estrets per la presència de les parades al carrer Major ha fet que, puntualment, fos més difícil bellugar-se i llegir els títols dels llibres exposats, mentre que les roses s'han continuat despatxant amb el mateix bon ritme que al matí. A més, a partir de les set de la tarda, s'ha sumat una altra proposta cultural per arrodonir la vetllada: l'audició de sardanes de la Cobla Pirineu.

L'audició de sardanes a la plaça del Forn

Lídia López

La flama de Sant Jordi encara perdurarà uns dies a la capital del Berguedà. La celebració s'allargarà fins al 26 d'abril, quan tindrà lloc la III Balconada de poesia i recital poètic Josep Maria Isanta. El certamen arrencarà des de la plaça Sant Pere a les 10.15 hores, i s'anirà desplegant pels balcons del carrer Major amb més d'una vintena de rapsodes i poetesses recitant versos.