Què fer aquest cap de setmana al Berguedà: 18, 19 i 20 de juliol

El bon temps omple l'agenda berguedana d'activitats. L'oferta es reparteix per tota la comarca i explora al detall les propostes artístiques i culturals. En són un bon exemple El Forn de Berga, el TIFA de Borredà, L'Asland de fa un segle al Museu del Ciment de Castellar de n'Hug, Versos vora el riu a Cal Pons (Puig-reig) o el FeMAP al Claustre de Sant Francesc de Berga. El programa també té pinzellades d'història, esport, sopars populars, festes majors i mercats.

NacióBerguedà et facilita els diferents plans per gaudir a la comarca, els dies 18, 19 i 20 de juliol.

Nou cap de setmana d’activitats estivals a Olvan. Divendres, s’ha previst un vespreig (18.00h). I dissabte, se celebrarà la primera Nit d’estels, consistent en una observació guiada d’estrelles a càrrec del Grup d'Astronomia del Berguedà (22.00h).

Festa del barri de Santa Eulàlia

El veïnat de Santa Eulàlia celebra la festa major del barri del 18 al 20 de juliol. La comissió encarregada ha organitzat activitats variades, que inclouen partits de futbol, una festa de l’esuma, jocs de cucanya, sopars populars, música i el gran ball de fi de festa. El programa.

Festival TIFA

El TIFA, Festival de Teatre i Família a la Natura, torna aquest cap de setmana a Borredà. El certamen ha programat enguany 24 propostes diversos (espectacles de teatre, tallers creatius, concerts, projeccions i activitats a l’aire lliure) que tenen per finalitat compartir coneixement i estimar l’entorn. A més, aquest festival té com a tret distintiu que disposa de moneda pròpia: els cagallons. Està impulsat per Teatre Nu. Consulta l’agenda completa.

Berga celebra una nova edició del cicle Berga viu l'estiu, una iniciativa impulsada per l'Oficina de Turisme i el Museu Comarcal de Berga que té per objectiu divulgar el coneixement sobre la història i el patrimoni cultural de la ciutat. Aquest cap de setmana, s’han programat: Cal Sarraís: un misteri per descobrir (19 de juliol) i una visita a l’Exposició permanent de la Patum amb l’entrada del FeMAP (20 de juliol).

«L’Asland de fa un segle»

Un dia, pels volts dels anys vint, l’enginyer en cap de la Fàbrica Asland de Castellar de n’Hug, Joseph M. W. Stone, rep una comitiva de visitants, amics dels amos, per tal d’explicar-los el funcionament de la fàbrica de ciment. L’ajudaran la Falgars i el Ramon, treballadors que les han viscut de tots colors. Un viatge al passat de la fàbrica per reviure aquella jornada i descobrir la cimentera i la colònia. Es durà a terme cada dissabte, entre el 5 de juliol i el 30 d’agost, a les 11.00 hores. L’aforament és limitat, així que cal comprar les entrades prèviament.

Darrera jornada d’El Forn, la mostra d’estiu d’arts escèniques i música al carrer. Serà el 19 de juliol, amb activitats al matí i a la tarda. En la franja diürna (10.30 a 13.00h), es desenvoluparan activitats familiars com un taller de malabars, clown i humor. A partir de les 22.00h, Pink Diamond, el grup de tribut a Pink Floyd, clourà el certamen del 2025 amb un concert que rememora el mític show de la banda a l'amfiteatre romà de Pompeia.

«Fàbrica endins»

Un viatge entre la pols de ciment de l’antiga fàbrica Asland, mitjançant una visita immersiva amb ulleres de realitat virtual. Aquesta particular ruta ofereix a l’usuari proposta que l’endinsarà en el laberint fabril de la cimentera tal com era l’any 1920, passant per diferents espais i naus del recinte -avui dia museístic- per complementar la visita. Una oportunitat per recuperar el patrimoni arquitectònic i industrial de l’Alt Berguedà, a través de les noves tecnologies. Es durà a terme cada dissabte, entre el 5 de juliol i el 30 d’agost, a les 16.00 hores. L’aforament és limitat, així que cal comprar les entrades prèviament.

Jam session

Dins el marc del Pedrarock, Gósol celebra aquest dissabte una jam session oberta a tot el poble. Serà al Garatge de Gósol (Karpes) i està previst que s’allargui de les 18.00 a les 22.00 hores. Des de l’organització s’ofereix l’espai, altaveus, micròfons i una bateria, així que conviden a tothom que s’hi acosti amb els seus instruments i/o la seva veu. També promouen que els assistents portin beguda, per compartir.

Versos vora el riu

El jardí de la Torre Nova de Cal Pons es converteix el dissabte en l’epicentre de la poesia del Berguedà. La colònia acollirà la quarta edició de Versos vora el riu, una proposta organitzada conjuntament per Òmnium Berguedà, els Amics de les Colònies de l’Alt Llobregat i l’Ajuntament de Puig-reig, que unirà el recital poètic amb música. L’elenc de rapsodes està conformat per Mª Gràcia Dolla, Nadjimu Ilukpedju, Mar Vall, Pep Companyó, Montserrat Butxaca, Francesc Puig, Chantal Poch, Carles Cervelló, Eva Sànchez, Jaume Molina, Montse Farràs, Toni Gol, Laura Bonet i Xavier Gonzàlez-Costa, tots ells acompanyats al piano per Xavier Guitó. I, per finalitzar la vetllada, es podrà gaudir d’un sopar a l’aire lliure (5 euros) que amenitzarà Àuria Franch amb un concert íntim. L’activitat arrencarà a les 19.00 hores, si bé a les 18.00 hores s’oferirà una visita guiada gratuïta a la Torre Nova de Cal Pons.

Dirt Track de Berga

Aquest dissabte, la zona esportiva del Polígon Industrial de la Valldan acull el XIII Dirt Track de Berga. Prop d’una trentena de pilots participaran en la cursa, entre els quals Franc Serra i Jordi Salas. L’acció arrencarà a les 19.00 hores amb les tandes d’entrenaments i serà a partir de les 21.00 hores que es començaran a disputar les mànigues classificatòries. La final es disputarà cap a les 22.30 hores. La prova, organitzada pel Berga Offroad Club, és puntuable pel campionat català social Dirt Warriors.

Tardeo de pagès

L’exterior del local social de l’Espunyola serà escenari d’un tardeo de pagès. Hi estan convocades totes les persones de 0 a 100 anys, el 19 de juliol entre les 19.00 i les 22.00 hores. Es disposarà de servei de bar, amb tapes i beguda. Amenitzarà la trobada el PD Toni Malé.

Un tomb encantat

La Bauma dels Encantats celebra 20 anys de la recuperació de l’entitat amb una nova edició del Tomb encantat. Es tracta d’una cercavila pels carrers del centre històric de la ciutat amb la comparseria de la Bauma dels Encantats i altres convidats, amb l’acompanyament musical dels Entrompats Band. Serà el 19 de juliol a partir de les 19.30 hores, amb sortida des de la plaça Viladomat de Berga.

Aplec del Pi de les Tres Branques

Celebració del XLVI aplec del Pi de les Tres Branques al pla de Campllong, a Castellar del Riu. L’acte estarà conduït pel comunicador Fermí Riu i consistirà en la cercavila (10.00h), l’acte patriòtic unitari al Pi Vell (12.00h), i l’acte patriòtic de l’esquerra independentista al Pi Jove (13.00h). Més informació.

Dones sàvies

Segones jornades remeieres a Vilada. La cita serà el diumenge, a partir de les 10.00 hores, moment que s’obrirà el mercat d’artesania. El programa consta també d’un taller de musicoteràpia, un taller d’ungüents i una xerrada sobre protectors solars naturals, durant la franja de matí. Després del dinar a l’aire lliure, l’agenda es reprendrà amb la presentació del llibre ¿Para qué sirve el diente de león?, un taller de recuperació de llavors i cloent amb un espectacle final. L’activitat es desenvoluparà al bosc dels pins del metge. Horaris.

El Festival de Música Antiga dels Pirineus (FeMAP) ha tornat aquest 2025 amb 54 concerts en 41 municipis diferents. Al Berguedà, la segona cita serà el diumenge al Claustre de Sant Francesc de Berga, a les 19.00 hores. Hi actuaran Veneranda Dies Ensemble, amb un programa inspirat en un grup de músics es veu obligat a fugir durant la croada albigesa contra els càtars del Llenguadoc i acaben a la cort d'Alfons IX de Lleó, on interpreten i marcat per cançons trobadoresques. Comprar entrades anticipades.

Àuria Franch

El cicle Tardes Tontes de l’Ametlla de Merola, una iniciativa de l’Associació Cultural Esplai, torna aquest estiu per omplir de música i activitat les tardes de diumenge. La proposta ofereix quatre cites gratuïtes al parc infantil de l’Ametlla de Merola, amb concerts a partir de les 20.00 hores. Durant totes les sessions, els assistents podran gaudir d’una variada oferta de begudes i també bikinis. La tercera cita serà amb Àuria Franch.

«F1: la película»

Sonny Hayes va ser el fenomen més prometedor de la Fórmula 1 a la dècada de 1990, fins que un accident a la pista va acabar pràcticament amb la seva carrera. Trenta anys després és un pilot nòmada a sou que contacta amb el seu antic company d’equip, Rubén Cervantes, propietari d’un equip de Fórmula 1 a la vora de la fallida. Rubén convenç Sonny per tornar a la categoria reina de l’automobilisme i tenir una última oportunitat per salvar l’equip. El seu company serà el novell Joshua Pearce, el pilot estrella de l’equip, que està decidit a imposar el seu propi ritme. F1: la película és el film que protagonitza la cartellera del Cinema Patronat aquest cap de setmana. Els passis seran el diumenge (18.00h) i el dilluns (20.30h). Les entrades tenen un preu de 5 euros pels socis i 7 pels que no ho són.