Barcelona obre les portes per Sant Jordi: els edificis que es poden visitar gratis

Per Sant Jordi, alguns dels edificis més icònics i importants de Barcelona celebren jornada de portes obertes. La ciutat comtal s'engalana i els carrers s'omplen de llibres, parades i roses, així com de milers de famílies, parelles, grups d'amics i persones a títol individual. La capital catalana es converteix en l'epicentre d'aquesta festivitat amb una àmplia oferta cultural i d’oci. Enguany, tal com han deixat clar des de la Cambra del Llibre de Catalunya i el Gremi de Llibreters, amb més paradetes que mai.
Durant la diada, com ja és costum, molts equipaments de la capital catalana que normalment són de pagament es poden visitar de forma totalment gratuïta per Sant Jordi. Entre els llocs que aquest dijous, 23 d'abril, es podran visitar hi ha l’Ajuntament de Barcelona, el Palau de la Generalitat, l’Ateneu Barcelonès, la Biblioteca de Catalunya, el Museu d’Història de Catalunya, el Palau Güell, el Pavelló Mies van der Rohe o el Recinte Modernista de Sant Pau.
Alguns d'aquests espais, com l'edifici del consistori, es poden visitar sense cita prèvia. D'altres, en canvi, com el Palau de la Generalitat o el Recinte Modernista de l'Hospital de Sant Pau sí que necessiten inscripció prèvia. D'altres, com el Palau Güell, requereixen haver obtingut el seu tiquet prèviament per poder accedir dins l'equipament durant la diada de Sant Jordi.
Alguns beneficis per als Jordis i les Jordines
Et dius Jordi o Jordina? Durant la Diada, els Jordis i Jordines, i els equivalents en els idiomes d’arreu del món, podran accedir gratuïtament a la Sagrada Família amb un acompanyant. Abans, però, hauran d’haver reservat entrada i allà, acreditar amb un document identificatiu el seu nom. Si no s'ha reservat entrada prèviament, no es podrà accedir de forma gratuïta dins la basílica barcelonina.