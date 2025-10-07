07 de octubre de 2025

Cultura

Loquillo esclata contra Barcelona: «No encaixo en el paper de xarnego agraït»

El cantant assegura que va marxar de la ciutat comtal perquè "hi ha una cultura imposada" i no s'ha sabut veure que "és bilingüe"

  • El cantant Loquillo, en una imatge d'arxiu -

Publicat el 07 d’octubre de 2025 a les 08:25

José María Sanz Beltrán, més conegut pel nom artístic de Loquillo, és fill del barri del Clot de Barcelona, però fa temps que va marxar a Madrid i actualment viu a Sant Sebastià. Tot i reivindicar-se com un dels cantants amb més temes dedicats a la ciutat comtal i com a pioner a l'hora d'incloure una cançó en català en un disc de rock espanyol, s'ha mostrat molt crític en una entrevista a La Vanguardia amb la "cultura imposada" que considera que hi regeix.

Amb motiu de la publicació del nou disc Corazones legendarios, Loquillo ha parlat amb el diari del Grup Godó i ha reiterat el seu desacord amb el fet que, des dels anys setanta, Barcelona "menyspreï" el pop i el rock i "enalteixi" la nova cançó i la rumba. Per aquest motiu i pel fet que Barcelona, diu, no sabés entendre que la seva cultura és bilingüe, el van impulsar a marxar de la ciutat i anar a viure a Madrid. "No encaixava amb el paper de xarnego agraït i van decidir eliminar-nos perquè érem incòmodes", ha reblat.

Loquillo defensa que a Madrid sí que podia funcionar i, per això, va fer el pas. "Me'n vaig anar de Barcelona en un moment molt determinat, personalment, emocionalment i artísticament parlant", ha recordat. Actualment, però, viu a Sant Sebastià per amor.

Loquillo i les polèmiques amb el català

No és la primera vegada que Loquillo es pronuncia en contra del que considera una imposició del català a Catalunya. El 2024, un taxista de Barcelona va explicar al periodista Roger de Gràcia que va fer fora el cantant per una discussió elevada de to perquè li exigia que parlés en castellà.

