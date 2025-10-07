Loquillo esclata contra Barcelona: «No encaixo en el paper de xarnego agraït»

José María Sanz Beltrán, més conegut pel nom artístic de Loquillo, és fill del barri del Clot de Barcelona, però fa temps que va marxar a Madrid i actualment viu a Sant Sebastià. Tot i reivindicar-se com un dels cantants amb més temes dedicats a la ciutat comtal i com a pioner a l'hora d'incloure una cançó en català en un disc de rock espanyol, s'ha mostrat molt crític en una entrevista a La Vanguardia amb la "cultura imposada" que considera que hi regeix.
Amb motiu de la publicació del nou disc Corazones legendarios, Loquillo ha parlat amb el diari del Grup Godó i ha reiterat el seu desacord amb el fet que, des dels anys setanta, Barcelona "menyspreï" el pop i el rock i "enalteixi" la nova cançó i la rumba. Per aquest motiu i pel fet que Barcelona, diu, no sabés entendre que la seva cultura és bilingüe, el van impulsar a marxar de la ciutat i anar a viure a Madrid. "No encaixava amb el paper de xarnego agraït i van decidir eliminar-nos perquè érem incòmodes", ha reblat.
Loquillo defensa que a Madrid sí que podia funcionar i, per això, va fer el pas. "Me'n vaig anar de Barcelona en un moment molt determinat, personalment, emocionalment i artísticament parlant", ha recordat. Actualment, però, viu a Sant Sebastià per amor.
Loquillo i les polèmiques amb el català
No és la primera vegada que Loquillo es pronuncia en contra del que considera una imposició del català a Catalunya. El 2024, un taxista de Barcelona va explicar al periodista Roger de Gràcia que va fer fora el cantant per una discussió elevada de to perquè li exigia que parlés en castellà.