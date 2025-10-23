Sopa de Cabra anuncia una gira per celebrar els 40 anys de trajectòria

Sopa de Cabra celebrarà els 40 anys de trajectòria musical el 2026 i, per commemorar-ho, ha anunciat que farà una gira que començarà el pròxim 15 de maig a Razzmatazz. Es tracta d'una sala emblemàtica per la banda gironina, que hi va gravar Ben endins el 1993 i s'hi va acomiadar el 2001.
Les entrades es posen a la venda el dilluns 27 d'octubre a les 20:00 hores al web oficial de la banda. La seva veu, Gerard Quintana, creu que no hi ha sala “més icònica” per al grup que Razzmatazz, on han viscut nits “irrepetibles” i hi han fidelitzat un públic que encara els abraça, assegura.
En el marc de la gira del 40è aniversari, Quintana ha assegurat que hi haurà més sorpreses que anunciaran aviat. El grup format també per Josep Thió, Joan Cardona, Pep Bosch, i Francesc Cuco Lisicic, iniciarà la gira a la sala barcelonina les quatre dècades d'història, precisament, a l'espai on van fer el seu concert de comiat el 2001. Camins, L’Empordà, Si et quedes amb mi i El far del sud són algunes de les cançons més populars del seu repertori i que, previsiblement, faran ressonar de nou a Razzmatazz.
Quina és la cançó preferida dels catalans?
El creador de contingut Alberto Gadel s’ha desplaçat fins a Palamós, coincidint amb el festival Vespreig Mediterrani, per posar a prova els gustos musicals dels assistents. S’ha infiltrat entre el públic per descobrir quina és la cançó preferida dels catalans, i la resposta ha estat unànime: La gent que estimo, d’Oques Grasses. La melodia del grup osonenc continua captivant el públic, convertint-se en un himne que tothom coneix.
En una segona ronda de preguntes, l’influencer ha proposat un duel ben curiós: què preferirien tenir com a despertador, Volcans de Buhos o La Marina Sta Morena de Figa Flawas. Tot i que les opinions han estat diverses, la cançó dels Figa Flawas ha estat la més mencionada.