Catalunya perd la cota dels 4 milions de treballadors per la caiguda de l'ocupació a l'agost

L’ocupació a Catalunya s’ha reduït en 59.500 persones a l’agost (-1,48%) i ha baixat dels 4 milions de treballadors registrats els dos mesos anteriors. Tot i això, l'afiliació a la Seguretat Social va pujar un 3% interanual a Catalunya i es va situar en 3.965.220 persones, un rècord històric per a un vuitè mes de l'any.
Segons les dades actualitzades aquest dimecres pel govern espanyol, la regularització extraordinària de persones immigrants ha impulsat l'afiliació a la Seguretat Social, que a Catalunya suma 64.332 nous registrats, el 19% de les noves afiliacions a l'Estat providents d'aquest procés. Paral·lelament, Catalunya va liderar l'augment de l’atur amb un augment de 14.595 desocupats (+4,6%).
Amb tot, el creixement interanual de l'afiliació de Catalunya aquest agost és el més alt des de maig del 2023, quan l'ocupació va créixer un 3,2%. Des de llavors, cap mes de l'any havia tornat a assolir un augment interanual per sobre del 3%. L'executiu espanyol destaca l'afiliació "especialment dinàmica" de les persones estrangeres, ja que la Seguretat Social acumula 3.551.759 estrangers a l'agost en el conjunt de l'Estat, que són 39.535 més que al juliol i 482.490 més que l'agost de l'any passat.
L'atur creix respecte del juliol i del 2025
L'atur va tancar l'agost amb un repunt del 4,6% respecte del juliol, una tendència a l'alça que també es dona en un 0,6% si es compara amb l'agost de l'any passat. Això suposa un augment de 14.594 persones sense feina respecte del juliol i d'unes 2.103 si es compara amb el 2025.
La perduda de llocs de feina a l'agost és la més alta per un vuitè mes de l'any des d'agost del 2010, quan l'atur va créixer en 16.703 persones. En termes interanuals, Catalunya portava des del 2020 –l'any de la pandèmia– sense créixer en aturats a l'agost si es comparava amb l'any anterior. Tanmateix, si es mira el total d'aturats, la xifra de persones desocupades, d'unes 329.468, és la segona més baixa en un mes d'agost des del 2008, i només supera lleugerament la de l'agost de l'any passat, quan se'n van acumular 327.365.
Girona lidera l'increment de l'atur a l'agost
Per demarcacions, Girona és la que registra un augment més acusat de l'atur a l'agost respecte del juliol, amb un increment del 5,8%, fins a situar-se en 27.720 persones aturades. Lleida queda en segona posició, amb un increment del 5,3% en el nombre d'aturats, fins als 16.486. En canvi, l'atur a Barcelona creix menys, un 4,5%, fins als 247.435 registrats, mentre que a Tarragona ho fa un 4,1%, amb un acumulat de 37.827 aturats.