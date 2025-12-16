El sou dels executius és 111 vegades superior al dels treballadors mitjans a les grans empreses de l'Estat

El sou més elevat de les 40 empreses més grans de l’Estat és 111 vegades més alt que la nòmina mitjana de la mateixa companyia, segons denuncia un informe d’Oxfam Intermón. L’estudi Les bretxes salarials de les grans empreses assegura que una persona amb un sou intermedi hauria de treballar més d’un segle per igualar el que guanya la direcció executiva en un any i conclou que el fort creixement econòmic dels últims anys no ha arribat a la majoria de treballadors.
"Les diferències són aclaparadores, existeix una bretxa colossal”, diu. I és que, en un terç de les empreses analitzades, el sou més alt supera en més de 100 vegades el salari mitjà, mentre que en 4 de cada 10 companyies els homes guanyen un 20% més que les dones per fer la mateixa feina. Per això, l’organització reclama al govern espanyol que estableixi una ràtio màxima d'1 a 20 entre el salari més alt i el mitjà; reforçar la transparència salarial amb indicadors obligatoris i auditats; millorar la qualitat de l’ocupació; i adoptar mesures efectives per tancar la bretxa salarial de gènere.
Un dels factors que ho expliquen és la presència de salaris baixos en diversos sectors, juntament amb una elevada desigualtat de renda dos punts per sobre que la mitjana europea. Tot i que les persones que treballen en grans empreses cobren un 63% més que la mitjana estatal, també és en aquests espais en els quals les diferències retributives es disparen, “pels descomunals salaris dels seus alts executius”. “Cal abordar públicament a partir de quin límit les diferències salarials deixen d’estar justificades i disparen la desigualtat econòmica”, afirma Miguel Alba, l’autor de l’informe.
Les empreses on els directius cobren més en relació amb els treballadors
De mitjana la remuneració anual de la persona més ben pagada durant el 2024 en les empreses analitzades va ser de 4,37 milions d’euros. En un 37,5% dels casos, el sou més alt es va situar per sobre dels 5 milions d’euros i en un 7,5% de companyies va superar els 10 milions. Aquí, Iberdrola lidera la llista, amb 14,2 milions, seguida de Banco Santander (13,8) i Inditex (11,2).
Oxfam denuncia que es tracta de “xifres estratosfèriques que provoquen unes bretxes salarials colossals”. De fet, en una de cada tres empreses analitzades la distància entre la retribució més alta i la mitjana salarial és superior a 100 vegades. En alguns casos, la bretxa és encara més gran: Prosegur arriba a 395 vegades, seguida d’Inditex (364) i CIE Automotive (319).
Els membres de l’alta direcció d’aquestes empreses van cobrar més d’un milió d’euros anuals en un 32,5% de casos i el 15% de les empreses van retribuir els consellers d’administració també per sobre del milió anual. A més, la comparació entre els salaris mitjans de cada empresa i la de tots els membres de l’alta direcció i el consell d’administració -no només la retribució més alta- és d’entre 28 i 15 vegades, respectivament.
D'altra banda, segons el detall de l’informe, la meitat de les persones assalariades cobren com a màxim una vegada i mitja el salari mínim (24.124 euros anuals). Aquest fet combinat amb l’alça de preus de l’habitatge i d’inflació explica que gairebé una de cada tres persones (30% de la població) declari que els seus ingressos no li permeten viure amb dignitat.
Les dones treballadores, doblement afectades
I, pel que fa a les dones, van guanyar un 8,16% menys que els homes per la mateixa feina el 2024. Si es comparen els sous mitjans, la diferència puja al 18,2%. Aquesta bretxa es deu tant a menors salaris en llocs equivalents com a la baixa presència de dones en posicions millor remunerades.