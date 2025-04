La Caixa prescindeix d'Ángel Simón i situa Francisco Reynés com a conseller delegat de Criteria

Canvis rellevants i no esperats a La Caixa. El patronat de la fundació, liderat per Isidre Fainé, ha decidit aquest dimarts prescindir d'Ángel Simón com a conseller delegat de Criteria, el braç industrial de l'entitat que controla al 100%. Simón, que ocupava el càrrec des del febrer de l'any passat, serà substituït per Francisco Reynés, president executiu de Naturgy i que és una de les seves participades. A més de conseller delegat, Reynés serà vicepresident executiu i, per ara, ho compatibilitzarà amb les responsabilitats a la gasista. Segons ha avançat La Vanguardia, la decisió s'ha adoptat després de dies de molta discreció. Simón, abans d'aterrar com a conseller delegat de Criteria, havia estat el màxim responsable d'Aigües de Barcelona.

El pas per Criteria ha estat marcat per la incidència creixent en el teixit empresarial. Així, en els darrers mesos Criteria ha incrementat la seva presència a Telefónica (fent possible l'arribada de Marc Murtra a la presidència), ha entrat a ACS (la constructora de Florentino Pérez), ha augmentat el seu pes a immobiliària Colonial, i ha comprat el 20% d'Europastry i participacions a Veolia i Celsa. Els moviments de Simón, que apuntava a una llarga i fructífera carrera a l'entitat presidida per Fainé, han alineat sovint el grup amb les estratègies econòmiques del govern espanyol del PSOE.

30.000 milions d'actius i grans beneficis

El 2024 el hòlding de participades va guanyar 1.061 milions, un 30% més que l'any anterior, i va superar els 30.000 milions en actius rebent uns dividends de les seves participacions de 1.878 milions, un 69% més que el 2023. A principis de març, Criteria va anunciar, juntament amb la Fundació la Caixa, el retorn de la seva seu social a Catalunya. El 2017 l'havia traslladada a Palma. Criteria té un 32% de les accions de Caixabank. La seu del banc encara és a València. A finals d'octubre, Tomás Muniesa, un home de la confiança de Fainé i de la pedrera de la Caixa, va substituir com a president del banc al basc José Ignacio Goirigolzarri, procedent de Bankia.

El fins ara conseller delegat de Criteria, de fet, dirigia Agbar des del 2010 i, tot i que d'inici hi havia de continuar abandonant les funcions executives, al juny hi va renunciar definitivament. Trencava així un lligam constant amb aquesta font de vida que l'ha acompanyat sempre. Va néixer a Manresa el 1957, un fet que comparteix amb Fainé, però a diferència del seu anterior cap ell no és un manresà. La capital del Bages era només el lloc on hi havia l'hospital més proper. Els pares i els avis de Simón eren de Sant Salvador de la Vadella, a Cercs, només uns pocs quilòmetres per sota del naixement del Llobregat. Va ser batejat a l'església romànica de Sant Salvador.

La transformació d'Agbar

En els àmbits empresarials, en un perfil publicat fa un any a Nació se'l descrivia com un directiu elogiat. Ha estat present en òrgans de direcció de diverses institucions, de la Cambra de Comerç al Cercle d'Economia, on alguns socis el volien per presidir l'entitat. Se li reconeix una aposta ferma per la transformació tecnològica d'Agbar i un convenciment en la transició energètica i els objectius de desenvolupament sostenible.

L'aposta per la reutilització de l'aigua ha estat clara per Simón. Des de diverses fonts s'assegura que dins del món econòmic, ha demostrat militar en l'ala més preocupada per la cohesió social. Un dirigent empresarial diu d'ell: "És un negociador dur, no és Teresa de Calcuta, però té sensibilitat social". Una sensibilitat que, asseguraven fa uns mesos fonts econòmiques que coneixen Simón, havia de quedar reflectida en la nova etapa de Criteria, essencial per preservar l'obra social de la Fundació la Caixa.

Reynés, una carrera vinculada a les participades

Reynés, nascut a Mallorca el 1963 i enginyer industrial de formació, va començar a la seva carrera a Volkswagen i va aterrar el 2010 a Abertis, una de les participades del grup de la Caixa entrant a formar part de diversos consells d'administració (entre ells ara també el de Veolia) i amb responsabilitats al seu hòlding. El 2015 es va convertir en conseller delegat de Cellnex, la filial de telecos d'Abertis, fins que el 2018 es va convertir en president de Naturgy, l'antiga Gas Natural. Precisament va substituir en el càrrec a Fainé, que volia centrar-se en la Fundació la Caixa, la més important de l'Estat. Criteria té un 26% de les accions de l'energètica presidida per Reynés, que té pendent el seu retorn a Catalunya després de la seva sortida durant el procés.