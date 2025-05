La Moncloa demana al Sabadell que es reforci com a requisit per frenar l’opa

Se succeeixen els moviments relacionats amb l'opa del BBVA al Sabadell. Primer va ser Competència, després va venir la reacció i les pressions dels partits, després Sánchez, l'empresariat català, i ara una altra vegada Sánchez. Des de la Moncloa han demanat al Sabadell que és «reforci» com a requisit per frenar l'opa.

Segons informa La Vanguardia, com a reforçar-se s'entén un moviment accionarial del Sabadell per augmentar el nucli dur d'accionistes. El govern espanyol considera que això fortificaria el banc vallesà i facilitaria en gran manera el bloqueig de l'opa llançada pel BBVA.

El divendres passat diverses entitats del teixit econòmic i empresarial català van enviar una carta a Sánchez, per demanar-li que frenés l'opa al·legant raons d'interès general i li exposaven cinc raons per considerar que l'operació és perjudicial, com per exemple una "excessiva concentració bancària", la pèrdua d'ocupació i d'oficines i de la cohesió social i territorial.

El mateix Sánchez va anunciar al Cercle d'Economia l'obertura d'una consulta pública per escoltar l'opinió d'empreses, entitats i societat civil abans de prendre una decisió. La consulta segueix oberta i entre Carlos Cuerpo i Pedro Sánchez tenen l'última paraula.