Les vendes de peix, fruita i carn augmenten per Nadal amb preus a l’alça

Mercabarna preveu comercialitzar més de 100.000 tones de productes aquest Nadal, cosa que suposa un increment del 2% en les vendes del peix fresc, un 5% en la fruita i l’hortalissa, i fins a un 8% per al marisc, la carn i l’aviram selecte respecte de l'any passat, segons ha explicat en roda de premsa Pere Prats, vicepresident de l’Associació d’Empreses Majoristes de Mercabarna (Assocome). Aquest augment s'explica, segons els comerciants de Mercabarna, amb el fet que, enguany, el 25 i el 26 de desembre enllacen amb el cap de setmana, i preveuen que la gent faci més àpats tant a casa com als restaurants. De les més de 100.000 tones de productes previstes per vendre, prop de 90.000 seran de fruites i hortalisses, unes 6.000 de peix i marisc i més de 2.000 tones de carn i aviram.
Els preus s’enfilen
Els preus, un any més, augmenten a causa de l'actual “context inflacionista”, explica Prats i responsabilitza el canvi climàtic, les reglamentacions i restriccions de pesca, les guerres comercials i els nous aranzels d’aquesta nova pujada de preus. Les previsions auguren que el peix s’encarirà un 6% i la fruita un 8%. En aquest context, i per esquivar els encariments a les portes de Nadal, els majoristes de peix, marisc i carn han constatat que molts restauradors i famílies han avançat les seves compres.
Les restriccions de la UE a la pesca
Àngel Máñez, president del Gremi de Majoristes del Mercat Central del Peix de Mercabarna (GMP), ha anunciat que tot i les quotes i restriccions de pesca imposades des de Brussel·les, el mercat “s’abastirà amb normalitat”. Máñez ha aprofitat per donar “ple suport” a les reivindicacions del sector pesquer català, i confia que s’arribi a un bon acord “perquè en cas contrari ho passaran molt malament”. La previsió de venda s’enfila fins a les 6.000 tones, amb un augment del 2% pel que fa al peix i del 7% pel que fa al marisc.
La venda de carn, fruita i aviram també es dispara
El sector carni de Mercabarna, especialitzat sobretot en vedella, xai i cabrit, preveu incrementar entre un 8% i un 10% la venda respecte a l'any passat, i calculen comercialitzar 2.200 tones de producte aquest Nadal. Martí Colomer, portaveu del sector carni d’Assocome, apunta que no preveuen que el brot de pesta porcina africana afecti la venda de carn, ja que a Mercabarna no es comercialitza carn de porc. Els majoristes preveuen vendre 88.000 tones de fruites i hortalisses, amb un increment del 2% més que el 2024. D’altra banda, també estimen un augment en la venda d’aviram selecte.