Catalunya ha superat les 8.500 hipoteques sobre habitatge construïdes en un mes de febrer per primer cop des del 2010 i ja encadena 20 mesos d’increments interanuals, segons les xifres que ha actualitzat l’Institut Nacional d’Estadística (INE) aquest divendres. En total, els catalans van signar 8.556 préstecs per comprar un pis o una casa, un 16,5% més que el febrer del 2025, un increment interanual molt similar al de l’any anterior. De mitjana, els préstecs van ser de 188.822 euros, un 7,6% més que l’any passat i un rècord per al segon mes de l’any. És el segon cop des del 2007 que el capital mitjà prestat supera els 185.000 euros per hipoteca en un mes de febrer.
El nombre d’operacions, les d'hipoteques sobre habitatges van superar les 8.500 per primer cop des del 2010, quan van firmar-se’n 8.891. Les 8.556 hipoteques registrades representen la xifra més alta d’un mes de febrer en 16 anys. En un any, s’han sumat 1.200 firmes més (+16,46%). L’increment mensual encara ha sigut més pronunciat (18,6%).
El total d’hipoteques sobre habitatges ha crescut a un ritme molt similar que la resta de l’Estat, on se n’han firmat 45.563, un 16,3% més. L’import mitjà de les hipoteques a Espanya va augmentar per sobre de la mitjana catalana, escalant un 11% i es va situar en 173.280 euros. Catalunya és la quarta comunitat autònoma on les hipoteques van créixer més. Madrid lidera el rànquing amb un increment del 36,9%, seguit de Castella – La Manxa (29,5%) i d’Andalusia (16,5%).
L’import prestat va pujar fins als 1.615,6 milions d’euros, un 25,3% més que el febrer del 2025, mentre que la quantitat mitjana per hipoteca va fregar els 189.000 euros, un 7,6% més i la dada més alta del mes dels registres que es remunten al 2003. El valor dels préstecs per comprar-se un pis o una casa se situen per sobre dels 180.000 euros des del maig passat i encadenen més de 20 mesos d’increments interanuals. Tot i això, la dada ha baixat respecte dels 194.634 euros registrats de mitjana al desembre, el rècord històric de la sèrie.
Préstecs de 204.000 euros a Barcelona
Per demarcacions, durant el mes de febrer Barcelona és el territori que ha registrat hipoteques més cares. L'import mitjà prestat se situa a màxims històrics a les comarques barcelonines, per sobre dels 204.000 euros per primer cop en un mes de febrer. De mitjana, el capital prestat per a concedir una hipoteca ha sigut de 204.480 euros, 15.000 euros més que el mateix mes del 2025.
Pel que fa al nombre absolut, es van constituir 6.140 hipoteques, un 13,6% més que el febrer del 2025. La dada registrada és la més alta d’un febrer des del 2008. L’increment respecte al gener ha sigut del 15,1%.
A les comarques gironines l'import mitjà prestat per hipoteca se situa en 171.774 euros, la més elevada d’un mes de febrer. Girona ha registrat 945 hipoteques, un 36,7% més que l’any anterior, molt per sobre de la mitjana catalana, i assolint la dada més alta d’operacions des del 2010. En un mes, s’han firmat un 20,8% més d’hipoteques.
A Lleida, les 379 signatures representen el febrer amb més activitat des del 2011. A més, la xifra és un 13,1% més alta que dotze mesos abans, i la variació respecte al gener és d’un increment del 21,8%. L'import mitjà prestat és considerablement més baix que a Girona o a Barcelona i es queda en 123.562 euros per sota del febrer del 2025 (128.176). La quantitat dels préstecs hipotecaris, però, arriba al segon l’import més alt d’un mes de febrer des del 2008.
Al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre es van comptar 1.092 préstecs durant el mateix mes, un 18,9% més que el febrer de l’any passat. En comparació amb el gener s'han registrat 38,9% més d’operacions. L'import mitjà ha estat de 138.189 euros. En aquest cas, l’import és el més alt des del febrer del 2008 (148.588 euros).
Tipus d’interès
Per les hipoteques sobre habitatges constituïdes el mes de febrer, el tipus d’interès mitjà va ser del 2,88% i el termini de 25 anys. La gran majoria de préstecs que es van firmar a l’estat espanyol van ser a tipus fix (64,8%), mentre que els variables es van quedar en un 35,2% del total. Durant el mes de febrer, van pujar un 5,8% les hipoteques en les quals hi va haver canvis d’entitat bancària. En canvi, van caure un 9,3% interanual les que van canviar les condicions.