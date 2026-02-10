Així serà l'estadi més gran del món: 140.000 espectadors

El món dels esports mobilitza milers i milers de persones. La globalització fa que cada vegada hi hagi més gent voltant pel món i coneixent els espais i els clubs esportius més històrics. No cal anar gaire lluny per veure aquest fenomen, l'Spotify Camp Nou és una demostració, l'ampliació farà que hi pugui entrar més gent, entre els quals, els turistes.
Davant l'expansió de la professionalització de l'esport, hi ha països que a base de talonari han fet que l'esport sigui un espectacle. Un clar exemple és l'Aràbia Saudí i els Estats Units, on a força de pagar diners han aconseguit reunir jugadors que han fet història en el món de l'esport, com Leo Messi i Cristiano Ronaldo.
Ara, a Hanoi, la capital del Vietnam, hi haurà un estadi digne de ser visitat. S'han començat les obres del que es promet que sigui l'estadi de futbol més gran del món: fins a 140.000 espectadors. L'estadi Trong Dong té un estil totalment futurista, el qual pot semblar impossible d'esdevenir una realitat.
Un tambor de bronze fet estadi
El seu nom es tradueix com a tambor de bronze, el que és un objecte típic de les civilitzacions vietnamites antigues el qual representa l'esperit comunitari, la longevitat i la força. Aquest estadi pretén ser la cirereta del pastís de la ciutat esportiva olímpica de la capital vietnamita.
L'estadi es perfila per ser l'element central del complex dividit en quatre zones, que inclourà noves àrees urbanes, instal·lacions esportives addicionals i un sistema de transport avançat. De la mateixa manera que el Santiago Bernabéu, els organitzadors esperen -amb més fortuna que els madridistes- fer un estadi que pugui ser un espai referent per activitats culturals i polítiques de gran magnitud.
L'Spotify Camp Nou, entre els 5 estadis més grans de futbol
Aquestes xifres espectaculars d'espectadors faran que sigui l'estadi amb més capacitat del món, però per ara el més gran és el Narendra Modi Stadium, de l'Índia: té 132.000 seients. Tot i això, cal tenir en compte que no es tracta del més gran de futbol, ja que el terreny i la forma d'aquest està pensat per jugar a criquet.
Així doncs, des del prisma d'estadis únicament de futbol, avui dia el més gran és el Rungrado Primer de Maig de Corea del Nord, on hi caben 114.000 persones. Per altra banda, un dels estadis que es col·locarà en el Top 3 serà el Hassan ll, el qual s'està construint al Marroc amb la vista posada al Mundial 2030 que es disputarà a Espanya, Portugal i Marroc. Es preveu que pugui haver-hi 115.000 espectadors.
El valor de l'Spotify Camp Nou és molt alt si es té en compte que és l'estadi de futbol més gran d'una lliga europea. Només és superat pel del Vietnam, el del Marroc -ambdós en construcció- i el de Corea del Nord.