Dard de Hansi Flick a Dro per marxar del Barça: «Al 100% o no ho vull»

El mercat d'hivern futbolístic es va obrir el 2 de gener i des d'aleshores s'han propagat els rumors de les possibles sortides i arribades a Can Barça. Per ara el que si se sap és que arriba João Cancelo i que Dro marxa. Aquest divendres es va anunciar que el jove jugador de La Masia entregaria els sis milions de la seva clàusula de rescissió per poder fitxar per un altre equip amb la finalitat de trobar més minuts.
Dro és dels jugadors més joves del primer equip -18 anys-, només clar tenir en compte que va saltar del juvenil b al primer equip i que, tot i que el Barça vagi sobrat de migcampistes, Flick l'ha fet jugar. Ara, amb la notícia sabuda per tothom, el tècnic alemany ha estat preguntat a la roda de premsa pel fet que un jugador que s'ha criat a La Masia vulgui marxar i no ha tingut pèls a la llengua i ha fet honor a la mentalitat de "qui dubti a jugar al Barça no serveix" de Johan Cruyff.
Cal sentir els colors, si no res
"Si vols jugar al Barça has d'estar al 100% amb el teu cor. Han de viure per aquests colors... és el que vull veure. Tot el que no sigui així no ho vull". Aquesta ha estat la frase colpidora que ha dit Hansi Flick durant la roda de premsa prèvia al partit d'aquest diumenge al País Basc contra la Reial Societat. El missatge ha anat dirigit a tot el jovent que creix dins de La Masia i per a tots aquells jugadors que algun dia vestiran de blaugrana.
Tot i que la marxa de Dro és coneguda per a tothom, encara no és oficial i Flick s'ha mossegat la llengua: "Hi ha jugadors de 17 i 18 anys, però amb molta gent al voltant que prenen les decisions. Si Dro acaba marxant em podreu preguntar, però per ara no", ha sentenciat.
Un cop es va conèixer la notícia molts culers van quedar sorpresos per com es pot deixar escapar formar part del que sembla ser més que un equip. Només cal recordar que de tornada cap a Barcelona amb la Supercopa sota el braç, els jugadors del Barça van celebrar el seu aniversari i ni més ni menys que Raphina va ser l'encarregat d'apropar-li el pastís perquè bufes les espelmes en una demostració més de la importància i estima per tots els jugadors de la plantilla.
Historial de joves impacients
Dro no és la primera promesa que deixa el Barça tot i ser valorat per l'entrenador. Abans s'han viscut casos similars amb Marc Guiu o Iliax Moriba, qui fins al dia d'avui no es pot considerar que la seva marxa fos un pas endavant molt clar. Guiu va marxar al Chelsea per competir amb gairebé una desena de davanters i Ilaix des de la seva marxa no va tenir gaire sort al Leipzig i va haver de tornar a Espanya per jugar al Getafe i actualment al Celta de Vigo.
La funció de Bojan Krkić dins del club és clau per la conscienciació dels jugadors més joves del que suposa estar al Barça, de la mateixa manera que per tenir cura del seu salt a l'elit mundial i del que això suposa, quelcom ben conegut per Bojan.