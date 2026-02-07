El Barça abandona la Superlliga i deixa tirat Florentino Pérez

La ruptura i distanciament entre Barça i Reial Madrid no és únicament per les paraules, ara ho és també pels fets. El FC Barcelona ha comunicat aquest dissabte que surt de manera definitiva del projecte de la Superlliga europea, propulsada principalment per Florentino Pérez, president del club blanc. En un comunicat publicat a les 12 hores, s'informa que el Barça es desvincula de la iniciativa i que ja ho ha comunicat tant a l'organització com als clubs que en formen part.
D'aquesta manera, els blaugranes posen punt final en el projecte que es va iniciar l'any 2021 amb la intenció d'elevar l'esperit competitiu i també el nivell d'ingressos. Amb aquesta passa enrere, la directiva de Joan Laporta s'alinea amb els interessos de la UEFA i deixa de banda, a qui durant un temps va fer costat amb aquest projecte, Florentino Pérez. El 10 de gener, Laporta ja va anticipar a tall de paraules el distanciament. "Les relacions estan trencades", va dir durant la prèvia de la Supercopa en referència al Reial Madrid i el seu president.
Un projecte en estat crític des del minut u
Des de la posada en marxa de la iniciativa es va generar debat, no només en el Barça, sinó en el món del futbol. Alguns ho van assenyalar el projecte de matar l'essència del futbol i els clubs que queden fora de l'òrbita de les competicions europees. Així doncs, amb la marxa del club català, el projecte es dona per fallit.
El projecte va néixer el 18 d'abril del 2021 amb el lideratge de Florentino i Laporta i l'acompanyament de 10 clubs europeus: AC Milan, Arsenal, Atlètic de Madrid, Chelsea, Inter de Milà, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United i Tottenham Hotspur. Tot i l'inicial suport d'un gruix d'equips considerable donat el pes de cada equip en les seves lligues domèstiques i el nombre d'aficionats, la FIFA i la UEFA van unir forces i es van oposar frontalment al projecte: van amenaçar amb multes i vetos en les competicions.
Les amenaces dels organitzadors internacional i europeu van tenir efecte i els sis equips anglesos van baixar de l'aposta per crear el nou projecte. I després d'un parell de mesos tan Atlètic de Madrid com els dos clubs italians també fan una passa enrere. Així doncs, només van mantenir-se insistent Madrid, Barça i la Juventus, qui tenia molts dubtes i finalment acaba fent-se enrere.
Barça i Madrid: ruptura total
En els darrers dos anys els únics dos clubs que han mantingut amb vida el projecte de la Superlliga han estat els blaugranes i el club blanc, però l'enemistat entre Laporta i Florentino Pérez ha fet que el projecte perdés força fins que finalment la directiva de Barça ha decidit trencar relacions amb el Reial Madrid i desvincular-se del projecte.