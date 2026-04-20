El diari «Marca» reclama expulsar de la Copa del Rei els equips que xiulin l'himne

L'enfrontament entre la Reial Societat i l'Atlètic de Madrid a la final de la Copa del Rei d'aquest dissabte passat va deixar una imatge que ja és habitual en aquesta mena de partits: una sonora xiulada contra l'himne d'Espanya. Abans de començar el partit, l'afició dels bascos es van afegir a la tradició de xiular l'himne. Un acte que han fet les aficions del Barça, Athletic Club i Osasuna els últims anys, respectivament. La xiulada ha generat molt malestar entre l'espanyolisme mediàtic, que ja ha sortit a buscar mesures per contrarestar aquesta mena d'actuacions per part dels aficionats.
Un clar exemple és l'editorial publicada pel diari Marca, feu del madridisme periodístic. En aquest article, el diari considera que "les autoritats esportives haurien d'estudiar la manera de tallar radicalment aquesta tradició que llança un missatge nociu al món sobre aquest país i la seva manera d'entendre l'esport i les institucions". I, des del seu punt de vista, la solució per combatre aquesta tradició és expulsar durant tot un any d'aquesta competició els clubs que la seva afició xiuli l'himne. És a dir, en altres paraules, expulsar els equips catalans, bascos i navarresos de la competició.
Des del madridisme mediàtic creuen que aquesta és una nova norma que caldria incloure en el reglament de la Copa del Rei per acabar amb aquesta mena de conductes, les quals titllen "d'ofensives": "Si xiular l'himne comportés una sanció d'un any sense jugar el torneig, més d'un s'ho pensaria", argumenten des del Marca, que exclamen per activa i per passiva que "xiular l'himne no és un esport". De fet, consideren que, si no s'està d'acord amb Espanya i la monarquia, el millor que es pot fer és callar.
Queixes a les xarxes
Abans del partit i la xiulada a l'himne, les xarxes ja anaven plenes amb l'ambient previ a la final. De fet, molta gent ha criticat l'afició basca per un dels càntics que s'ha sentit a la seva fan zone: "Somos la banda de Anoeta... ¡ETA!". Lluny de ser una picada d'ullet a la banda terrorista ETA, tal com han afirmat alguns usuaris a xarxes, fa referència a l'estadi de la Reial Societat, que s'anomena Anoeta, i a la terminació d'aquest. A banda, en basc, "eta" vol dir "i".
L'última Copa del Rei que va guanyar la Reial Societat és la del 2020, que va jugar-se a porta tancada l'any 2021 a caus de les mesures per la Covid. Els txuri-urdin van imposar-se per 1-0 a l'Athletic Club, també a Sevilla (seu de l'edició d'enguany).