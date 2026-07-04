El Tour converteix de nou la Sagrada Família en aparador a la vora del col·lapse

Quan encara no s’ha complert un mes de la visita del papa Lleó XIV a la Sagrada Família per inaugurar la Torre de Jesús, els carrers del barri -avesats a l’afluència de visitants- s’han tornat a omplir de gent per celebrar, aquest cop, un altre dels esdeveniments de l’any a Barcelona. El Tour de França ha tingut com a punt de partida la capital catalana en l’edició de 2026.
La cursa per etapes més emblemàtica del ciclisme ha començat a rodar aquest cap de setmana i, fins dilluns, recorrerà un total de 340 quilòmetres per carrers i carreteres catalanes. Abans, però, els ciclistes ja van tenir un primer contacte amb l’asfalt en la presentació dels equips celebrada dijous. Des de dos quarts de set, els corredors van recórrer els 800 metres de l’avinguda Gaudí que separen el Recinte Modernista de Sant Pau de la Sagrada Família.
A més a més, la contrarellotge d'avui dissabte ha circulat pel tram del carrer Mallorca que hi ha entre Lepant i el passeig de Gràcia, de manera que la basílica i els voltants han tornat a convertir-se en epicentre de la festa. I el cas és que, amb tanta acció, el veïnat i els comerços del barri es mouen entre l’entusiasme pel privilegi i el malestar. Entre l’oportunisme per al negoci i el cansament per allargar el camí de tornada a casa més encara del que la saturació turística ja ha convertit en habitual.
"Conscients d'on són"
En aquesta línia s’ha manifestat la gerent de l’Eix Comercial Sagrada Família, Maria Amor Garcia, que ha reconegut que els més de 150 establiments que formen part de l’associació són “molt conscients del lloc on són”. Garcia ha explicat que, d’ençà que el papa Benet XVI va consagrar la basílica el 2010, les visites a la zona "han anat en augment" i ha afegit que la benedicció i inauguració de la Torre de Jesús per part de Lleó XIV fa tres setmanes consolidarà "l’increment en el nombre de turistes".
L’administradora ha afirmat que l’enrenou de grans esdeveniments com la visita del pontífex o el Grand Départ del Tour de França poden fer que alguns clients forans que compren al barri hagin de tornar un altre dia, cosa que pot suposar la pèrdua de vendes. No obstant això, Garcia també ha subratllat que les celebracions singulars atreuen visitants i "pot créixer el nivell d’ingressos".
"4.000 euros diaris"
Per la seva banda, tot i remarcar que tant la visita del Papa com el tret de sortida de la ronda gal·la són dos esdeveniments importantíssims per a la marca Barcelona que generen a nivell internacional una "publicitat impressionant", menys satisfets es mostren des de l’Eix Comercial Gaudí Shopping. La seva presidenta, Loreto Almirall, s’ha queixat que els restauradors s’han tornat a quedar “sense terrasses” en plena temporada d’estiu. Així, durant dos dies, les taules i cadires dels locals de restauració han desaparegut de l’avinguda Gaudí i alguns empresaris han estimat les pèrdues de facturació en "4.000 euros diaris", aproximadament.
Almirall ha anunciat una reunió amb el consistori per a la qual "ja s’ha proposat data"; les persones més afectades podran "anar-hi, exposar la seva queixa i pactar algun tipus de compensació”. La presidenta també ha demanat a l’Ajuntament que “posi el punt de mira a l’avinguda Gaudí, un lloc on encara es conserva l’equilibri entre els turistes i el veïnat”. Almirall no té cap dubte que els grans esdeveniments repercutiran positivament en l'avinguda a la llarga, però demana a l’Administració que no s’oblidi de “donar la mà al comerç local, que és el que tanca i obre Barcelona”.
"Angoixant, intens i caòtic"
Més emprrenyat s’ha mostrat el veïnat de la zona. Una veïna, que fa 37 anys que viu al barri, ha recalcat que és “molt molest que hagin fet treure els cotxes, que hagin tallat carrers o que hagin canviat contenidors” i ha emfasitzat que ja “hi ha prou turistes perquè n’hi arribin més”. Fins i tot els veïns més joves han assenyalat que resulta “angoixant tenir tanta gent al voltant tota l’estona” i que tot s’ha tornat “caòtic” amb les grans celebracions. “Massa intens i poc confortable” ha opinat una altra veïna, qui ha defensat que “està molt bé tenir esdeveniments”, però que ha lamentat l’afectació patida pels serveis públics.
Sigui com sigui, el cas és que, després de visitar la capital catalana el 1957, el 1965 i el 2009, el Tour de França ha tornat a Barcelona enmig d’una enorme expectació. L’Eixample i Montjuïc, juntament a ciutats com Tarragona, Sitges, l’Hospitalet de Llobregat o Vic, seran testimonis de les primeres pugnes pel cobejat mallot groc. Obra mestra de Gaudí i punt de peregrinació obligat a Catalunya, amb 4,96 milions de visitants el 2025, la Sagrada Família no podia restar al marge d’un esdeveniment excepcional.