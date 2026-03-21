Iñaki Urdangarin obre la porta al Barça perquè el fitxi: «M'agradaria parlar amb Joan Laporta»

Iñaki Urdangarin continua amb el seu passeig pels mitjans de comunicació després de presentar el seu llibre Todo lo vivido. Després de passar pel programa televisiu i radiofònic de Jordi Basté i de concedir una entrevista a Jordi Évole, ara ha estat el moment de passar per El Suplement de Catalunya Ràdio, el programa de Roger Escapa.
En aquesta entrevista ha repassat el seu pas per la presó, la seva relació amb el rei emèrit Joan Carles i en una bona part de la conversa ha explicat com és el seu dia a dia després d'haver pagat la condemna pel cas Nós. El qual s'ha qualificat d'un dels casos de corrupció més greus de la democràcia espanyola per la seva vinculació amb la casa reial.
Iñaki Urdangarin es dedica actualment a fer de coach dins el món de la psicologia esportiva. Aportant els seus serveis a corporacions a i a clubs esportius es guanya avui la vida i reconeix que el pas per la presó l'ha fet ser qui és ara. Durant els anys amb la llibertat coartada va dedicar-se a formar-se i estudiar per ser "coach". Urdangarin reconeix que no podia tornar a dedicar-se en el que va bolcar-se amb la consultoria Nóos.
Creu que el rei emèrit pot empatitzar amb ell
Durant l'entrevista repassa com la seva vida va fer un gir de gairebé 180 graus quan es va fer pública la seva relació amb la infanta Cristina, amb qui manté una relació cordial i recorda amb estima el passat conjunt. I creu que el rei emèrit Joan Carles és possible que hagi entès com es va sentir el gendre d'aquell aleshores davant els casos de corrupció que ha perseguit a l'actual resident de l'Aràbia Saudita.
El Barça, la seva "segona casa"
Una de les declaracions més sorprenents ha estat amb relació a la seva nova posició laboral i el Barça. Escapa ha preguntat pel seu sentiment pel club que manté la seva samarreta al sostre del Palau Blaugrana, justament on s'ha enregistrat l'entrevista. "És la meva segona casa. No m'he d'amagar", ha respost l'exjugador d'handbol.
En relació amb la seva tasca de coach, Roger Escapa li ha preguntat si demanaria feina a Joan Laporta i Urdangarin ha respost amb sinceritat: "Estic en un moment..., tant pels meus aprenentatges, com per la meva formació com pels meus colors, que m'agradaria molt".
"Estic treballant amb entrenament mental amb jugadors com els de la "pedrera", com en la retirada dels esportistes i són serveis que fan falta al món de l'esport i em faria molta il·lusió fer-ho al Barça. (...) No he parlat encara amb Laporta, però em faria molta il·lusió explicar-li tot el que faig", ha dit.