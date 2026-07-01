Joan Laporta sobre les denúncies del Reial Madrid pel cas Negreira: «Volen desviar el tema del seu model de propietat»

Joan Laporta ha pres possessió aquest dimecres com a president del FC Barcelona durant el període 2026-2031, el seu tercer mandat presidencial, en un acte institucional celebrat a l'Auditori 1899 de l'Spotify Camp Nou, amb la qual formalitza així la continuïtat d'una etapa que va iniciar el 2021 i que va quedar confirmada en les eleccions del passat 15 de març. L'acte, de caràcter institucional i celebrat a porta tancada, ha arrencat amb la projecció d'un vídeo d'uns cinc minuts amb el lema "5 anys estimant el Barça", centrat en el balanç de l'últim mandat, i un altre previ de resum del procés electoral.
Laporta no ha deixat passar l'oportunitat i, després dels constants atacs del president del Reial Madrid, Florentino Pérez, ha expressat que "no se sortiran amb la seva". El president del club ha fet referència a les denúncies del Madrid a la UEFA sobre el cas Negreira a través d'un informe per exigir una sanció al Barça i que li retirin els títols guanyats durant tota aquesta etapa. "El que volen és desviar el tema del seu model de propietat, entre altres", ha expressat Laporta.
Durant l'acte, presentat per la periodista Georgina Ferri, també ha intervingut el president de La Lliga Javier Tebas per destacar els últims èxits del club: "Tot el que s'està vivint a Barcelona, amb la reforma de l'estadi, serà un èxit". Una frase que Laporta ha arreplegat en la seva intervenció fent referència al fair play econòmic, pel qual La Lliga i el club ja han tingut alguns xocs: "Ens generarà molts ingressos perquè el comitè de La Lliga ens doni el joc net per a consolidar la fortalesa econòmica”.
El nou president blaugrana, que continuarà al capdavant del club fins al 2031, també ha parlat sobre el possible fitxatge de Julián Álvarez a l'Atlètic de Madrid: "Hi ha una oferta per Julián i té una data limitada. Ja saben el que hi ha", ha avisat Laporta sobre el jugador argentí. "He parlat personalment amb l'Atlètic de Madrid", ha insistit el president, que també ha afegit sobre Álvarez que "fa temps que vol venir al Barça".
La nova junta del club
Posteriorment, el vicepresident i secretari de la junta directiva, Josep Cubells, ha llegit la formalització del procés de presa de possessió d'acord amb l'article 54 dels Estatuts del club, amb la constitució de la nova junta i la dissolució de l'anterior. Així, han quedat ratificats els càrrecs de la nova estructura directiva del president Laporta amb Rafa Yuste com a vicepresident primer; Elena Fort, Ferran Olivé, Joan Solé i Antonio Escudero com a vicepresidents; Josep Cubells com a secretari i Tito Castro com a tresorer.
La resta de vocals i membres de la nova junta són: Xavier Puig, Josep-Ignasi Macià, Àngel Ruidalbas, Joan Soler, Xavier Barbany, Miquel Camps, Josep Maria Albert, Sisco Pujol, Carles Ayats, Xavier Barniol, Carme Hortalà, Jaume Nicolás i Jaume Santiveri.