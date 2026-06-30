El Suprem anul·la la concessió perquè el Reial Madrid exploti el pàrquing del Bernabéu

El Tribunal Suprem ha rebutjat el recurs presentat pel Reial Madrid contra l'anul·lació del concurs impulsat per l'Ajuntament de Madrid, durant el mandat de José Luis Martínez-Almeida, pel qual se li atorgava al club un espai públic durant 45 anys per construir pàrquings al costat del Santiago Bernabéu.
L'Associació de Veïns Perjudicats pel Bernabéu ja van presentar queixes i van portar el cas als tribunals en considerar que el concurs públic no era legal. L'Ajuntament de Madrid va obrir aquest procediment, al qual només es va Reial Madrid, per concedir llicència d'obres, construcció i explotació de 10.000 metres quadrats públics durant els pròxims 40 anys.
El jutjat de primera instància ja va concloure que l'operació no responia a un interès públic i que havia estat promoguda arran d'una petició del mateix club. La resolució del Suprem -a què ha accedit elDiario.es- confirma les anteriors, que donaven la raó a l'Associació de Veïns Perjudicats pel Bernabéu. Això implica que l'entitat blanca no podrà executar les obres ni explotar aquestes instal·lacions durant els 45 anys previstos.
Irregularitats en la concessió d'obres
Els tribunals també van apreciar irregularitats en la tramitació del projecte. En concret, es va modificar de manera significativa l'estudi de viabilitat econòmica i financera sense tornar-lo a sotmetre al període d'informació pública, un pas obligatori segons la normativa. A més, segons explica elDiario.es, la proposta es considerava incompatible amb el Pla Especial, que regula l'entorn del Santiago Bernabéu, una objecció que ja havien expressat tècnics municipals.
La sentència avala la decisió del Tribunal Superior de Justícia de Madrid, que havia invalidat la concessió d'aquest espai per a una gestió privada vinculada al club, amb la possibilitat d'organitzar-hi esdeveniments. Segons la resolució judicial, els magistrats consideren que el Real Madrid no ha aportat arguments suficients perquè el seu recurs fos admès. Per aquest motiu, el recurs queda definitivament rebutjat i el club haurà d'assumir el pagament de 2.000 euros en costes judicials.