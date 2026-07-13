Joan Laporta viatja als Estats Units pel Mundial: «Vinc a fer costat la selecció espanyola»

El president del Barça, Joan Laporta, ha sorprès a tothom amb el seu suport a la selecció espanyola. Malgrat haver-se declarat independentista en diverses ocasions, Laporta ha decidit viatjar a EUA per "fer costat la selecció espanyola". El president argumenta que "hi ha molts jugadors del Barça" i que, per tant, creu que és moment de donar suport i animar l'equip.
Tot i que ha mencionat l'ampli ventall de jugadors del Barça en altres seleccions, com Jules Koundé a la selecció de França o el nou flagrant fitxatge d'estiu, Anthony Gordon, representant d'Anglaterra; Laporta reitera que el seu viatge a la Copa del Món és, exclusivament, per animar Espanya. Aquest gest ha sorprès a molts perquè la posició política del president culer sempre ha estat clarament independentista: "Tenim una bona representació, però, aquí al que vinc és a fer costat a la selecció espanyola".
Laporta i la independència
Joan Laporta sempre ha defensat públicament el seu suport a la independència de Catalunya. De fet, va ser el cap de llista per Barcelona de Solidaritat Catalana per la Independència (SI), un grup polític que va aconseguir 4 escons al Parlament de Catalunya. A més, a una entrevista recent al programa de Juanma Castaño, el Partidazo de Cope, Laporta va tornar a generar polèmica envers la seva posició nacionalista assegurant que "la independència sempre s'ha de tenir present".
Les declaracions de Joan Laporta han estat tota una sorpresa, ja que, fins ara, mai no havia mostrat gens de simpatia per Espanya. Ara, però, el gest de viatjar fins a Dallas abans del partit de la selecció espanyola contra França ha provocat les crítiques d'alguns dels seus seguidors a X. "No fotem" o "Em punxen i no sagno", són alguns dels comentaris que ha rebut el vídeo a la xarxa social.