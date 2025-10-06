L'equip ciclista d'Israel canvia de nom per «allunyar-se de la seva identitat israeliana»

Després de les polèmiques que va causar la participació de l'Israel-Premier Tech en La Vuelta, l'equip ciclista ha emès un comunicat anunciant que canviarà de nom i d'imatge per desvincular-se de la "identitat israeliana actual". A més, han explicat que Sylvan Adams, propietari de l'equip i molt proper al primer ministre d'Israel Benjamin Netanyahu, "no parlarà en nom de l'equip per a centrar-se en el seu paper com a president del Congrés Jueu Mundial".
Aquesta decisió apareix després que les protestes a l'Estat espanyol arran de la seva participació en La Vuelta obligaren a aturar el recorregut en l'última etapa a només uns quilòmetres de la meta. Els manifestants bloquejaven el pas dels ciclistes i, quan l'equip d'Israel passava, ondejaven les banderes palestines als dos costats de la carretera.
De moment no se sap quin serà el nou nom de l'equip i ha expressat que aquest canvi respon a una necessitat per "assegurar el futur de l'equip", ja que l'opinió social a xarxes denunciava la seva complicitat amb l'estat d'Israel a causa de la complicitat d'Adams amb Netanyahu.
"El progrés sovint requereix sacrifici", ha afegit l'equip ciclista al comunicat, qui també ha volgut destacar els assoliments dels esportistes en 11 anys des que es va fundar l'equip amb el nom de Cycling Academy. "L'equip s'enorgulleix dels seus assoliments en la carretera, però encara més de la cultura que ha construït. Al llarg d'aquest temps, els propietaris i la gerència de l'equip han reconegut la necessitat d'un canvi", destaca el comunicat publicat a X.
Sylvan Adams i Netanyahu
La participació de l’Israel-Premier Tech a les competicions ciclistes internacionals és un tema controvertit a causa dels estrets vincles d’aquest equip amb l’estratègia diplomàtica de l’estat d’Israel, si bé, formalment, a diferència del que passa amb altres equips ciclistes finançats per estats com ara els Emirats Àrabs Units o Bahrain, els recursos de l’Israel-Premier Tech provenen de fons privats, principalment dels que aporta Sylvan Adams, el polèmic empresari jueu canadenc, que des de 2015, moment en el qual va realitzar l’alya, és a dir, la migració cap a terra israeliana, té també la nacionalitat d’aquest país.
D’entre els arguments exposats pels defensors del boicot a l’equip israelià hi ha els vincles que aquest manté amb l’estratègia diplomàtica de l’executiu presidit per Benjamin Netanyahu. De fet, les relacions entre el propietari de l’equip, Sylvan Adams, i el primer ministre israelià són d’allò més estretes, com també ho són amb el president nord-americà Donald Trump.