Un empresari li deixa a Neymar més de 1.000 milions de dòlars d'herència

De vegades la vida és injusta i dona a qui ja té. Aquest cop ha passat amb algú que té molt més que la resta: Neymar. Concretament, el futbolista brasiler, amb un important patrimoni en propietats, cotxes i inversions i altres luxes, ha estat declarat com l'únic hereu d'una herència que s'estima que arribi a més de 1.000 milions de dòlars. Es tracta d'un empresari de 30 anys que pateix greus problemes de salut.
Del benefactor protagonista d'aquesta història no se sap gaire, més enllà que pateix problemes de salut, de la seva edat i que no té ni parella ni descendència. Per altra banda, també es coneix que la seva decisió està presa i en el testament anomena a Neymar com l'hereu. Diversos mitjans brasilers afirmen que la signatura ha estat realitzada a Porto Alegre.
En el text que s'ha viralitzat a les xarxes, l'empresari es justifica i afirma que sent una gran afinitat amb l'exdavanter del Barça i que tenen moltes coses en comú. "Tot i que ja tingui gairebé 31 anys, no gaudeixo d'una bona salut, i per això m'adono que no tinc a ningú per deixar-li les meves coses per si moro. Jo també pateixo difamacions, soc un home de família, i la relació de Neymar amb el seu pare em recorda molt a la que tenia amb el meu", explica al text que s'ha fet públic. I afegeix unes paraules molt amables cap a Neymar: "Sobretot sé que no és egoista, una cosa poc comuna avui dia".
És curiós que Neymar arribi a multiplicar, el que és a hores d'ara, una immensa fortuna quan ha estat un dels jugadors que més diners ha generat en la història del futbol. No només ha mogut quantitats estratoferiques entre clubs, sent el fitxatge més car de la història després que el PSG pagués 222 milions d'euros al Barça per apoderar-se dels serveis del jugador.
Neymar també s'ha embutxacat uns salaris milionaris allà on ha jugat. Forbes estima que el brasiler ha guanyat més de 95 milions d'euros a l'any entre sou i contractes publicitaris.
Les xarxes s'han encès quan diferents usuaris han vist que ni guanyant la loteria podrien aconseguir aquestes quantitats de diners. La decisió ha semblat molt injusta per una gran part dels usuaris i així ho han expressat alguns d'ells: "Per què no donar-los a un orfenat o qualsevol organització benèfica? Res, millor deixar-los a un ja multimilionari", reacciona a la notícia un usuari d'X. "Quina pèssima decisió, donar a qui no necessita", diu un altre.
Al cap i a la fi, són els seus diners i tothom pot fer el que vulgui -sigui just o injust-. El que faci Neymar amb aquesta fortuna quan la rebi és ja una altra història.