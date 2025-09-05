L’autoproveïment dels ajuntaments catalans amb electricitat pública i renovable

Els municipis compromesos amb la transició energètica necessitem disposar d’un mitjà propi compartit per poder autoproveir-nos d’electricitat i d’altres serveis relacionats amb l’energia renovable, i deixar de dependre de les grans empreses que controlen el sector.
El passat juliol ens vam aplegar a Girona representants de l’Associació de Municipis i Entitats per l’Energia Pública (l’Amep) en nom dels gairebé 40 municipis que ja han aprovat la moció per la sobirania energètica i per sortir de l’oligopoli per reclamar a la Generalitat i a les diputacions que accelerin els treballs que han de permetre que els ajuntaments catalans entrem a formar part de L’Energètica.
Els darrers anys el sector públic de l’energia s’ha anat eixamplant amb la creació de noves empreses públiques de comercialització d’electricitat, amb el referent de Barcelona Energia, creada per l’Ajuntament de Barcelona l’any 2018 i que dona servei a una desena de municipis de l’àrea metropolitana. Posteriorment, es va crear Reus Energia i a aquestes dues s’hi ha sumat L’Energètica de Catalunya, empresa pública creada l’octubre de 2022 amb el doble objectiu de subministrar electricitat a tot el sector públic de la Generalitat i fer o participar en la construcció d’instal·lacions pr produir energia renovable.
Amb la creació d’aquestes empreses públiques, aquests ajuntaments i la mateixa Generalitat disposen del que es coneix com a mitjà propi per autoproveir-se d’electricitat, sense necessitat de contractar el servei a les comercialitzadores privades. L’ajuntament li encarrega a la seva comercialitzadora pública que compri l’electricitat directament al mercat majorista i després la subministri als equipaments i edificis públics. Quan fem això diem que tenim un mitjà propi.
Això té molts avantatges pels ajuntaments i també pels veïns, ja que aquestes comercialitzadores públiques també poden oferir serveis a la ciutadania, amb la limitació que el 80% de la seva activitat ha d’estar destinada exclusivament a l’ajuntament que és titular del mitjà propi. Sens dubte, l’autoprovisió d’electricitat dels ajuntaments és una acció que pot contribuir a accelerar la transició energètica i a canviar el model actual controlat per l’oligopoli energètic:
- Ens estalviem temps, ja que en comptes de fer el procediment (concurs) de contractació amb les comercialitzadores privades, que és complicat per a molts petits ajuntaments, li fem l’encàrrec directament al nostre mitjà propi.
- La compra d’electricitat està sota control públic, per exemple podem assegurar que és d’origen renovable i que disposa dels certificats més exigents.
- Evitem que els recursos públics destinats a l’electricitat vagin a enriquir a les grans empreses elèctriques (l’oligopoli), que donada la seva posició de domini, són quasi sempre les adjudicatàries dels contractes públics d’electricitat.
- L’empresa pública també pot exercir altres activitats relacionades amb l’energia renovable, per exemple l’ajuntament també li pot encarregar directament la construcció d’instal·lacions de producció d’energia o d’autoconsum.
Però la majoria dels municipis no tenen capacitat per constituir empreses públiques que actuïn com a mitjà propi, és un procés administrativament complex especialment per a municipis petits. Per això ara per ara només hi ha les tres empreses que he esmentat anteriorment.
L’encàrrec a un mitjà propi personificat individual està regulat a l’article 32 de la llei de contractes, i requereix en aquest cas crear una entitat instrumental participada al 100% per l’ajuntament que tingui per objecte desenvolupar activitats relacionades amb la comercialització d’electricitat i altres serveis complementaris. El procediment requereix d’una banda que l’ajuntament tramiti prèviament el corresponent expedient d’iniciativa econòmica pel desenvolupament de l’activitat de comercialització d’energia elèctrica, i de l’altra, que configuri l’empresa pública que desenvoluparà l’activitat com a un mitjà propi personificat, acreditant adequadament que compleixi tots els requisits exigits a aquest efecte per a poder assolir aquesta consideració legal.
Davant d’aquesta complexitat, des de l’Amep ens vam plantejar la possibilitat que els ajuntaments catalans, en lloc de crear mitjà propi personificat individual, poguessin participar d’un mitjà propi compartit d’abast nacional que ja fos existent, de la mateixa forma que els municipis l’àrea metropolitana participen de Barcelona Energia i la utilitzen per autoproveir-se d’electricitat.
Per això, d’acord amb L’Energètica vam encarregar dos informes jurídics, el primer des de l’Amep per analitzar la viabilitat i el procediment que cada ajuntament ha de seguir per crear un mitjà propi, i el segon des de L’Energètica que planteja les modificacions necessàries als estatuts i als òrgans de govern d’aquesta empresa pública per tal que pugui exercir de mitjà propi de tots els ajuntaments catalans.
Un cop realitzats aquests estudis hem continuat treballant conjuntament promovent aquesta iniciativa i sumant suports. D’aquesta manera, el Parlament de Catalunya va aprovar dues resolucions els anys 2023 i 2024 instant al govern a fer possible la participació dels ens locals en el capital social de L’Energètica a fi que esdevingui un mitjà propi d’aquests. També les diputacions s’han sumat a aquesta iniciativa, i les quatre presidències van acordar l’any 2024 crear un grup de treball per analitzar la seva entrada a L’Energètica a fi que n’esdevingui mitjà propi.
Actualment, aquest grup de treball continua la seva tasca que esperem finalitzi durant aquest any 2025, i que permeti, amb l’entrada de les diputacions a L’Energètica, que se simplifiqui el procediment d’entrada dels ajuntaments.
Aquesta iniciativa s’emmarca dins de l’estratègia de l’Amep per avançar cap a la titularitat pública de la xarxa de distribució, ara amb la defensa del sector públic energètic i l’acceleració de la transició energètica cap a un model renovable, participat i distribuït. Esperem que ben aviat puguem culminar amb èxit aquest projecte i ens comprometem a continuar treballant per una energia pública i reconeguda com un dret per a tothom.
* Noel Duque és president de l'Amep i tinent d'alcaldia de Transició Ecològica de l'Ajuntament de Terrassa