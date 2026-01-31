Calma dominical a l'espera de més pluja i neu

Després d'un dissabte marcat per les fortes ratxes de vent, que han causat destrosses al Camp de Tarragona, aquest diumenge el cel dona treva, aparentment i només durant 24 hores, ja que dilluns es preveu la tornada de precipitacions i vent que afectarà gairebé tot el país.
Diumenge fins al migdia creuaran núvols densos que deixaran el cel mig ennuvolat en general, inclús és possible precipitació feble de matinada i minsa al vessant nord del Pirineu, amb una cota de neu entorn dels 1.000 metres.
La tarda es mantindrà tranquil·la de cara als nous fronts que travessaran el país dilluns i que deixaran una jornada passada per aigua i núvols a tot el país. Una situació semblant a què es podria produir dimecres, quan també es preveuen núvols arreu.
Elevat risc d'allaus als Pirineus
Els Bombers de la Generalitat han fet una crida a evitar les sortides i activitats a la muntanya aquest diumenge per l'elevat risc d'allaus als Pirineus, on aquest diumenge hi haurà perill 3 a les comarques d'alta muntanya i risc 2 als Prepirineus. En declaracions a l'Agència Catalana de Notícies (ACN), el sergent del Grup d'Actuacions Especials (GRAE) dels Bombers Pere Palaugumà ha assegurat que preveuen afluència de gent a la muntanya per a diumenge i ha demanat "ser curosos amb totes les mesures de seguretat".
Consells en cas d'una allau
Una allau pot ser fatal i les muntanyes tenen ara mateix neu ventada, una capa de neu que s'ha dipositat sobre la que ja hi havia i que "segurament no està ben cohesionada", ha avisat Palaugumà.
En cas de trobar-se sorprès per una allau, Palaugumà ha recomanat "intentar nedar" per quedar tan a prop de la superfície com es pugui i tenir en compte que una persona és "un petit objecte enmig d'una gran massa" en moviment que pot provocar "lesions molt greus". Ser víctima d'una allau "vol dir que s'han fet bastants coses malament", ha indicat.
Cal portar el detector de víctima d'allaus, la pala i la sonda per facilitar la localització i si hi ha un risc elevat, com és el cas d'aquest cap de setmana, "no exposar-se a aquest risc". El perill afecta tant zones esquiables com rutes de senderisme de muntanya, per la qual cosa s'aconsella no fer grups grans, anar un per un i evitar les zones més carregades de neu.
Accident mortal a Santa Maria de Besora
Aquest dissabte els Bombers han fet diversos rescats al medi natural. El més complicat ha estat el d'una dona de 65 anys a Santa Maria de Besora (Osona) que ha caigut uns 60 metres a la zona del camí dels Bufadors i ha acabat morint. Els serveis d'emergències n'han rebut l'avís a les 13.02 hores i han activat dos helicòpters del GRAE i un del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), així com tres patrulles dels Mossos d'Esquadra. La víctima s'ha precipitat per un lloc que n'ha complicat l'extracció.