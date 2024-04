El canvi climàtic mata: la mortalitat per calor augmenta a Europa un 30% en 20 anys

L'impacte del canvi climàtic és ara i aquí. També a Europa. El projecte Copernicus ha estimat en un 30% l'increment de mortalitat associada a la calor en els darrers vint anys. Una dada que recull l'informe sobre l'estat del clima del 2023, publicat aquest dilluns coincidint en el Dia Mundial de la Terra, on s'assenyala que el vell continent ja està entre 2,48 i 2,58 ºC per sobre de l'era preindustrial, un escalfament que pràcticament duplica el del conjunt del planeta.

La calor és la principal causa de mortalitat

El servei de canvi climàtic de Copernicus destaca com la calor extrema s'ha convertit en la principal causa de mortalitat vinculada als fenòmens climàtics. De fet, les 30 onades de calor més greus s'han produït des del 2000 i cinc en els darrers tres anys.

Les més greus van ser les de 2003, 2010 i 2022, que van provocar entre 55.000 i 72.000 morts. A més, estudis més detallats -com els d'ISGlobal-, han constatat que l'efecte acostuma a ser pitjor del calculat inicialment: en el cas de l'estiu de 2022 es va passar de 62.862 morts a 70.066.

Les dades de Copernicus arriben pocs dies després que el Tribunal Europeu dels Drets Humans hagi condemnat Suïssa per inacció climàtica. Una sentència històrica -que afecta el conjunt dels països europeus- i que va aconseguir una associació de dones grans apel·lant a la violació del dret a la vida personal i familiar. En aquest sentit, un dels elements clau de la crisi climàtica és l'impacte desigual en col·lectius vulnerables: pobres, majors de 65 anys i dones, entre altres.

Europa s'escalfa molt més que el món

El 2023 no va tenir un comportament puntualment tan extrem, malgrat que el conjunt de l'any va ser molt càlid. De fet, Copernicus el situa entre el primer i el segon amb les temperatures més altes d'ençà que hi ha registres -al conjunt del planeta va ser el primer, sens dubte- i amb 11 dels 12 mesos amb valors per sobre la mitjana.

Que Europa, i especialment la regió mediterrània, és una de les zones zero del canvi climàtic és un fet conegut. Les dades són clares: Copernicus xifra l'escalfament del continent respecte a l'era preindustrial entre 2,48 i 2,58 ºC, molt per sobre del conjunt del planeta. En aquest sentit, el 2023 la Terra es va situar amb un increment d'1,48 ºC, en l'any més càlid d'ençà que hi ha registres (i segurament dels darrers 120.000). La tendència s'ha mantingut aquesta primera meitat del 2024 i ja s'acumulen deu mesos amb rècords mensuals.