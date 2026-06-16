Ja fa un quart de segle que es va detectar oficialment el retorn del llop a Catalunya. Actualment, es calcula que ja hi ha una desena d'exemplars que s'hi han establert de manera més o menys permanent. A més, ara fa pocs mesos es va produir un fet que va suposar un punt d'inflexió: l'espècie va criar per primera vegada al nostre país d'ençà de la seva desaparició fa un segle.
En aquest sentit, és habitual que en diversos punts de les comarques del terç nord de Catalunya es notifiquen albiraments. Ara també s'hi ha afegit Andorra. En aquest sentit, el Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia del Principat ha informat de la "presència aïllada i esporàdica" d'un exemplar de llop en el marc dels treballs ordinaris de seguiment de fauna que es duen a terme a la vall del Madriu-Perafita Claror. L'executiu andorrà afegeix que no s'han identificat "incidències associades" a la presència de l'exemplar.
La detecció es va produir el setembre del 2025, a través d'una càmera de fototrampeig instal·lada en el marc d'un estudi científic de seguiment del gat fer. És la primera vegada que s'enregistren imatges en vídeo d'aquesta espècie a Andorra. L'observació puntual s'emmarca en la dinàmica natural de desplaçament de l'espècie al Pirineu, afirma el govern andorrà.
Els llops, especialment els mascles, realitzen grans distàncies fent que un mateix individu pugui aparèixer en zones força distants. Un cas extrem va ser el d'un llop detectat a l'Alta Ribagorça provinent d'Alemanya. Les anàlisis genètiques van constatar que havia fet un recorregut d'almenys 1.240 quilòmetres.
El llop, de moment, no ha provocat danys a les explotacions ramaderes d'Andorra. Malgrat aquest fet, l'executiu assegura que es mantenen alerta i en realitzen un seguiment per poder anticipar possibles incidències.
En aquest sentit, el govern andorrà recorda que disposa d'un marc reglamentari que preveu sistemes de compensació en cas d'afectacions al bestiar, així com eines de seguiment i monitoratge, com ara collars equipats amb sistemes de geolocalització.