El temps d'aquest dijous: altes temperatures després de l'onada de calor

Després d'uns dies d'onada de calor, les temperatures extremes arriben a la seva fi, però no la calor, que continuarà aquest dijous amb termòmetres superiors als 30 graus. Durant el matí, el cel estarà poc ennuvolat pel pas de bandes de núvols de sud-oest a nord-est, i serà a partir de la tarda que augmentaran deixant el cel ennuvolat.
Durant la tarda, les nuvolades al Pirineu podrien deixar alguns ruixats febles, sobretot, a l'extrem nord, però a la resta del país serà la calor la protagonista de la jornada.
La temperatura mínima serà similar, si bé a punts del litoral i prelitoral pujarà lleugerament. Quant a la màxima, i en comparació als dies anteriors, serà lleugerament més baixa i no hi ha avisos actius per calor. Malgrat això, l'ambient continuarà molt calorós al centre del dia, amb valors màxims per sobre dels 36 ºC a la depressió Central.
- Barcelona: mín. 25 ºC - màx. 32 ºC
- Lleida: mín. 19 ºC - màx. 37 ºC
- Girona: mín. 16 ºC - màx. 34 ºC
- Tarragona: mín. 22 ºC - màx. 30 ºC
I a llarg termini?
En aquest sentit, la tendència per als pròxims dies es manté molt estable: calor -sense grans pujades ni baixades-, sol i la possibilitat de ruixats de tarda al terç nord del país. De cara al cap de setmana dominarà l'ambient assolellat, excepte diumenge, quan s'esperen algunes nuvolades al nord que podrien deixar ruixats febles.