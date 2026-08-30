El temps d'aquest dilluns: sol i ruixats dispersos al nord

La setmana començarà amb un ambient majoritàriament assolellat per acomiadar l'agost, tot i que el cel presentarà alguns intervals de núvols en determinades zones del nord del país.
Durant les primeres hores, es podran formar núvols baixos al litoral i prelitoral central, però a partir del migdia el panorama canviarà lleugerament a les zones de muntanya.
El creixement de nuvolades al Pirineu i Prepirineu, especialment al sector oriental, podrà deixar alguns ruixats durant la tarda que podrien anar acompanyats de tempesta i calamarsa. També es podria produir alguna precipitació, de manera més aïllada, al prelitoral.
Les zones amb més probabilitat de precipitació seran el Pirineu i Prepirineu oriental, tot i que tampoc se’n descarta algun episodi al voltant del Montseny i, de manera puntual, a les Muntanyes de Prades.
Pel que fa a les temperatures, la mínima pujarà lleugerament, mentre que les màximes baixaran una mica en bona part del territori. L’excepció seran les Terres de l’Ebre, on els valors es mantindran similars als del dia anterior.
I la resta de la setmana?
Fins dimecres és possible que es mantinguin els ruixats de tarda al Pirineu i, inclús podrien començar dimarts a Terres de l'Ebre. La temperatura es mantindrà estable la resta de la setmana, tot i que a partir de dimecres es podria notar un descens que es podria allargar fins al cap de setmana.