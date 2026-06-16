El temps d'aquest dimecres 17 de juny: la calor s'intensifica i frega els 38 graus

Aquest dimecres 17 de juny estarà marcat pel domini del sol i per una nova pujada de les temperatures segons el Servei Meteorològic de Catalunya. El cel es mantindrà serè a gairebé tot el país durant bona part de la jornada, tot i que a partir de migdia creixeran nuvolades al Pirineu i no es descarta algun núvol baix a primera hora en trams de la costa.
Els únics ruixats arribaran durant la tarda al Pirineu, especialment a l'extrem nord de la serralada. Seran precipitacions en general febles o moderades, però localment podran anar acompanyades de tempesta. A la resta del territori continuarà el temps estable i assolellat.
La calor continuarà guanyant protagonisme. Tant les temperatures mínimes com les màximes pujaran lleugerament, amb una nova nit tropical a molts punts del litoral. Les màximes arribaran als 37 graus en diversos sectors de la meitat oest del país i localment es podrien assolir els 38 graus a punts de Ponent, especialment a l'entorn de Lleida i Tàrrega. A bona part de l'interior els termòmetres superaran els 35 graus.
El vent bufarà fluix i variable durant la matinada, mentre que a partir de mig matí s'imposarà el component sud amb intensitat entre fluixa i moderada. La visibilitat serà bona o excel·lent, tret dels sectors afectats pels ruixats de tarda.
I a mitjà termini?
La calor encara no ha tocat sostre. Els models apunten que les temperatures continuaran pujant durant la segona meitat de la setmana i podrien assolir els valors més alts coincidint amb el cap de setmana. L'anticicló continuarà dominant la situació, amb temps estable, absència de pluges destacables i màximes que localment podrien acostar-se als 40 graus.