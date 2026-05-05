El temps de dimecres: cinc comarques en alerta per tempestes

Després d'un dimarts en què els núvols ja han descarregat amb força al litoral del país, el mal temps encara ens acompanya un dia més aquest dimecres, tot i que sembla que l'alerta per tempestes disminuirà amb el pas dels dies, però es mantindran els ruixats i els núvols al cel.
Dimecres començarà el dia amb ambient més assolellat, sobretot a la meitat oest, tot i que hi haurà alguns núvols a punts de la meitat est i del sector central del litoral. A partir de migdia, creixeran nuvolades al Pirineu, Prepirineu i prelitoral que deixaran el cel molt ennuvolat.
On plourà aquest dimecres?
La pluja afectarà, sobretot, el nord del país durant la tarda d'aquesta jornada. A partir del final del matí s'esperen ruixats a punts quadrant nord-est, resta del Pirineu i Prepirineu i n'és de possible a la resta del prelitoral i a zones pròximes.
Per aquest motiu, el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha activat l'avís groc de nivell 1 sobre 6 a cinc comarques del nord-est del país:
- Alt Empordà
- Baix Empordà
- Gironès
- Pla de l'Estany
- Garrotxa
Es preveu que les pluges acumulen més de 20 litres per metre quadrat en mitja hora i l'avís començarà a les 14 hores de dimecres i durarà fins a les 20 hores.
Els pròxims dies es mantindran els ruixats, sobretot a la meitat nord del país, on els termòmetres continuaran a la baixa. Això sí, el cap de setmana preveu fer un canvi quant a les temperatures, que podrien començar a augmentar a partir de divendres, tot i mantenir els ruixats arreu del país.